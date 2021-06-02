Скандальная блогерша из Киева закатила истерику из-за Instagram: пригрозила самоубийством

Мария Семенова из-за блокировки страницы в Instagram пригрозила самоубийством / Скриншот

Блогерша из Киева ttiisshhiinnaa – 18-летняя Мария Семенова – закатила истерику из-за того, что правоохранители "снесли" ее страницу в соцсети Instagram.

Девушка утверждала, что если не вернет свою страницу в Instagram, то реально "сбросится". Ролик, на котором запечатлены угрозы блогерши, появился в Telegram-канале Kyiv Operative, в среду днем, 2 июня.

Семенова пригрозила, что если сегодня ей не вернут страницу в Instagram, то она пойдет на самоубийство.

"Если я не верну, с*ка, сегодня мой Instagram, я реально, с*ка, сброшусь, бл*дь… Это мой Instagram, какого х*я эти ***чие мусора сносят мою Инсту, бл*дь…", – сказала девушка.

Блогерша ttiisshhiinnaa очень эмоционально отреагировала на блокировку ее страницы в Instagram – опубликовано видео. Внимание! На ролике есть нецензурная лексика

Ранее сообщалось, что блогерша ttiisshhiinnaa 1 июня вместе с друзьями разгромила один из номеров гостиницы, расположенной в Шевченковском районе Киева.

Правоохранители задержали трех жителей столицы, 2000, 2001 и 2002 года рождения. Было начато производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство).

Девушка неоднократно оскорбляла сотрудников полиции, которые приехали на место происшествия. Также СМИ узнали, что блогерша устроила разгром в съемной квартире, которая находилась в жилом комплексе Комфорт Таун.

Позже появилась информация, что ttiisshhiinnaa в прошлом году пыталась покончить с собой – хотела прыгнуть с киевского Моста метро. Девушку спасли правоохранители.