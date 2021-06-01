Скандал в Киеве: полицейские усмиряли устроивших погром в квартире блогеров

На место происшестия пришлось вызывать наряд полиции.
В Киеве компания блогеров разгромила съемную квартиру, а также устроила скандал с полицией.
После того как компания молодых людей устроила дебош в арендованной квартире, на место происшестия прибыл наряд полиции. Видео из сториз блогерши в Instagram опубликовал Киев оперативный.
Скандальная блогерша ttiisshhiinnaa в состоянии опьянения грубо общалась с полицией. Кроме того, она поехала с полицейскими, которые забрали ее парня для разбирательства.
Добавим, что на видео присутствует ненормативная лексика:
Напомним, ранее блогерша разгромила съемную квартиру в жилом комплексе Комфорт Таун. Девушка устроила в арендованной квартире настоящий бардак – она сыпала муку на кровать и бросала яйца в потолок и зеркала. По ее словам, она мстила арендодателю-мошеннику.
Скандалы с блогерами – о чем сообщалось ранее:
- 15-летняя блогерша Елизавета Леоненко обматерила украинский язык и тех людей, которые на нем говорят. Через несколько дней Леоненко признала, что совершила ошибку, и извинилась за свои слова.
- Блогерша Таисия Игоревна Онацкая, которая записывает свои видео под ником di.rubens, попала в черный список сайта "Миротворец" после того, как появилось видео, на котором она выбирала между Украиной и Россией. Девушка выбрала Россию, чем вызвала грандиозный скандал.