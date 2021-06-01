Скандал в Киеве: полицейские усмиряли устроивших погром в квартире блогеров

В Киеве полициейские усмиряли скандальных блогеров / УНИАН

В Киеве компания блогеров разгромила съемную квартиру, а также устроила скандал с полицией.

После того как компания молодых людей устроила дебош в арендованной квартире, на место происшестия прибыл наряд полиции. Видео из сториз блогерши в Instagram опубликовал Киев оперативный.

Скандальная блогерша ttiisshhiinnaa в состоянии опьянения грубо общалась с полицией. Кроме того, она поехала с полицейскими, которые забрали ее парня для разбирательства.

Добавим, что на видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее блогерша разгромила съемную квартиру в жилом комплексе Комфорт Таун. Девушка устроила в арендованной квартире настоящий бардак – она сыпала муку на кровать и бросала яйца в потолок и зеркала. По ее словам, она мстила арендодателю-мошеннику.

Скандалы с блогерами – о чем сообщалось ранее: