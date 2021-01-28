Скандальную украинскую блогершу обвинили в любви к оккупантам

Таисия Онацкая любит российскую армию, считает Гром / Скриншот с instagram.com/di.rubens

Участник боевых действий на Донбассе Александр Грамарчук (Гром) сообщил, что украинская блогерша di.rubens – Таисия Онацкая – не любит Вооруженные Силы Украины, но испытывает "теплые чувства" к армии РФ.

Гром на своей странице в Facebook опубликовал скриншот с Instagram, на котором видно, как блогер благодарит за поддержку мужчину из РФ в военной форме, который призвал поставить на место "европеизированных умников".

Автор отметил, что у Онацкой нелюбовь к своей армии компенсируется любовью к армии России.

Приводим диалог, который состоялся в Сети между россиянином и блогершей

аlecperov2002: "Все, что могут эти европеизированные люди, так это орать Слава Украине и смерть москалям! Не бойся ничего, до конца с тобой! Поставим этих "умников" на место!".

di.rubens: "Спасибо за то, что вы рядом!".

/ Скриншот

/ Скриншот

Ранее украинский офицер Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) опубликовал видео, на котором запечатлено, как в Киеве на Майдане Независимости Таисия Онацкая между Россией и Украиной выбрала РФ.

Потом блогерша обозвала Штирлица позором армии, мошенником и фальсификатором.

Позже di.rubens внесли в базу Миротворца – ее назвали провокаторшей и антиукраинской пропагандисткой.

Справка. В 2014 году Россия захватила Крым и развязала войну на Донбассе – после таких действий Украина разорвала большинство связей с Москвой, и теперь силовиков страны-агрессора в нашем государстве не пиарят.