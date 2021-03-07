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В Киеве блогерша забросала съемную квартиру в ЖК яйцами

7 марта 2021, 10:48
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Девушка посреди комнаты высыпала мусор, порвала тюли и шторы, забросала все сырыми яйцами, солью и мукой. В конце она вылила в ванной комнате лак для ногтей.

яйца
В Киеве блогерша забросала съемную квартиру яйцами / УНИАН

В Киеве блогерша разгромила съемную квартиру в жилом комплексе Комфорт Таун. Девушка устроила в арендованной квартире настоящий бардак – она сыпала муку на кровать и бросала яйца в потолок и зеркала. Так девушка попыталась отомстить арендодателю-мошеннику.

Как пишет Telegram-канал ЖК Комфорт Таун / Comfort Town LIVE Сhannel, арендодатель якобы попросил блогершу съехать раньше срока, хотя квартира была еще проплачена.

Отмечается, что девушка якобы заплатила 40 тысяч гривен задатка и стоимости аренды, но арендодатель, мол, сказал, чтобы она съезжала.

В комментариях к видео, которое получило мгновенную популярность, пользователи предполагают, что на девушку могли пожаловаться соседи, поэтому ее и попросили раньше освободить квартиру.

На видео видно, как девушка посреди комнаты высыпает пакет с мусором, рвет тюли и шторы, забрасывает все сырыми яйцами, солью и мукой. В конце она вылила в ванной комнате лак для ногтей.

Скандалы с блогерами – о чем сообщалось ранее:

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