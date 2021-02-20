УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Блогерша, обматерившая украинский язык, оправдалась и извинилась

20 февраля 2021, 12:01

Леоненко принесла извинения на украинском языке и сказала, что ей нравится жить в Украине.

Блогерша оправдалась за наезды на украинский язык
Лиза Леоненко оправдалась за "наезды" на украинский язык / Скриншот

Блогерша из TikTok – 15-летняя Елизавета Леоненко – утверждает, что в Сети обматерила украинский язык, поскольку ее обидели за плохое произношение.

Леоненко в своем аккаунте в сервисе признала, что совершила ошибку, и извинилась за свои слова.

Примечательно, что блогерша говорила на украинском языке.

Леоненко также сказала, что ей нравится жить в Украине.

Девочка отметила, что в сторону страны не сказала ни одного оскорбительного слова.

Как Лиза Леоненко извинялась за оскорбление украинского языка – полный текст на языке оригинала:

"Я прошу пробачення за негативні висловлювання щодо української мови. Всі у цьому житті роблять помилки, і я не виключення. Це була помилка. Це була реакція на образу мене за погану вимову українською мовою. Насправді ж я добре знаю українську мову та вільно нею володію, але з невеличким акцентом.

Мені подобається жити в Україні, я жодного образливого слова в сторону цієї країни не сказала. Дякую за увагу та сподіваюся, що зрозуміли, чому так вийшло, та я не хотіла ображати людей. Вибачте".

Видео, на котором запечатлены извинения Лизы Леоненко

  • Ранее Елизавета Леоненко в TikTok рассказала, что ненавидит украинский язык, ее бесит его звучание и добавила: "Да вср*лась мне ваша мова". Блогерша заявила, что в Киеве на украинском почти никто не разговаривает. Потом девочка попала в базу Миротворца.
  • Позже появилась информация, что отец Лизы Леоненко – Геннадий Леоненко – сотрудник Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, а мать – Нина – владеет известной компанией Панини Гриль, которая занимается сэндвичами.
Лиза Леоненко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
С Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открыткиС Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открытки Татьянин день и День студента в Украине: история, традиции и что нельзя делатьТатьянин день и День студента в Украине: история, традиции и что нельзя делать Что нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февральЧто нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февраль Православный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчанияПравославный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания В подгузнике и с виагрой: в России подполковник с женой умерли во время БДСМ-сексаВ подгузнике и с виагрой: в России подполковник с женой умерли во время БДСМ-секса
Следующий материал

Последние новости

12:43
В России похвастались третьей вакциной от COVID-19, но ее эффективность скрывают
12:04
В Кремле отреагировали на санкции против кума Путина и вспомнили об НКВД Видео
12:01
Блогерша, обматерившая украинский язык, оправдалась и извинилась Видео
12:00
Гороскоп на 21 февраля для всех: выигрыш, усиление ауры и работа над ловушкой Видео
11:32
В метро Киева спортсмены жестоко избили двух ветеранов войны на Донбассе Видео
Реклама
11:06
Навальный на пороге колонии: суд в Москве принял резонансное решение Видео
11:05
Порошенко с женой улетел из Украины – Лещенко Видео
10:58
Зеленский провел совещание по возвращению Донбасса и Крыма, и дал поручение Тарану Видео
10:54
Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы Видео
10:47
В Минздраве отказались назвать точную дату поставки вакцины от COVID-19 в Украину Видео
10:39
Покупка Прямого - самострел политтехнологов Порошенко мнение
10:30
"Я знаю все болевые точки": продюсер раскрыл проблемы украинского кино Видео
10:06
От 20 мороза до 10 градусов тепла: погода в Украине удивит контрастами Видео
09:26
Байден не захотел приглашать Россию в Большую семерку Видео
09:18
В трех областях Украины запретили работу кафе и ресторанов Видео
09:04
Сразу плюс 5 лет и титул неряха: грубые ошибки при использовании помады Видео
08:35
Министр обороны Украины и глава Пентагона провели переговоры: стало известно, о чем договорились стороны Видео
08:19
В СНБО раскрыли детали голосования по новым санкциям Видео
07:54
Дошли до абсурда: зачем Украина тянет транш МВФ, который ей не нужен мнение
07:46
Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
Реклама
07:26
Данилов заявил, что остановить войну на Донбассе может только Путин Видео
06:50
Токсичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнира Видео
05:40
Рада приняла закон, ужесточающий штрафы поджигателям лесов в Украине Видео
05:20
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
04:55
В Слуге народа рассказали, как Путин отреагирует на санкции против Медведчука Видео
04:30
Внебрачная дочь Путина без лифчика показала "бунтарский дух" Видео
04:05
Пять удобных поз для самого приятного секса в вашей жизни Видео
04:00
Бывший секретарь СНБО объяснил, почему Россия не намерена защищать Медведчука Видео
03:03
Земфира посвятила клип герою популярной игры: опубликован полный текст песни Видео
02:30
Эскперт оценил шансы РФ обеспечить аннексированный Крым водой Видео
02:01
Обвиненная в издевательствах воспитательница детсада рассказала об угрозах скотчем Видео
01:30
В Украине выпустили Московское пиво с Кремлем и триколором
01:13
Штаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси Видео
00:39
Эксперт объяснил, как Украине остаться на газовом рынке после запуска СП-2 Видео
00:19
Медик подсказала, как продлить молодость мужчине и женщине Видео
19 февраля, пятница
23:57
Минздрав назвал главную причину вспышки COVID-19 в западных областях Видео
23:25
"Далее будет": в СНБО анонсировали громкие разоблачения нардепов
23:05
Украинским военным на Донбассе разрешили отвечать на провокации
22:34
СМИ выяснили, из-за чего ввели санкции против Оксаны Марченко
22:18
У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной Видео
Реклама
22:04
Сенцов высказался о санкциях против Медведчука Видео
21:46
Кравчук резко отреагировал на санкции СНБО Видео
21:33
Зеленский объяснил, как собирается защищать языки нацменьшинств Видео
21:31
В Сети выложили фото предполагаемого дома Януковича в Ростове
21:17
Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь Видео
21:12
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
21:11
Лавров разразился обвинениями в адрес Запада из-за Украины Видео
21:04
Герпес передается через поцелуй: что нужно знать, чтобы защитить себя Видео
20:57
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала генпродюсера скандального канала Видео
20:48
Сколько калорий сжигает секс и как сжечь еще больше: лайфхаки Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять