Блогерша, обматерившая украинский язык, оправдалась и извинилась

Лиза Леоненко оправдалась за "наезды" на украинский язык / Скриншот

Блогерша из TikTok – 15-летняя Елизавета Леоненко – утверждает, что в Сети обматерила украинский язык, поскольку ее обидели за плохое произношение.

Леоненко в своем аккаунте в сервисе признала, что совершила ошибку, и извинилась за свои слова.

Примечательно, что блогерша говорила на украинском языке.

Леоненко также сказала, что ей нравится жить в Украине.

Девочка отметила, что в сторону страны не сказала ни одного оскорбительного слова.

Как Лиза Леоненко извинялась за оскорбление украинского языка – полный текст на языке оригинала:

"Я прошу пробачення за негативні висловлювання щодо української мови. Всі у цьому житті роблять помилки, і я не виключення. Це була помилка. Це була реакція на образу мене за погану вимову українською мовою. Насправді ж я добре знаю українську мову та вільно нею володію, але з невеличким акцентом.

Мені подобається жити в Україні, я жодного образливого слова в сторону цієї країни не сказала. Дякую за увагу та сподіваюся, що зрозуміли, чому так вийшло, та я не хотіла ображати людей. Вибачте".

Видео, на котором запечатлены извинения Лизы Леоненко