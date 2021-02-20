Блогерша, обматерившая украинский язык, оправдалась и извинилась

Леоненко принесла извинения на украинском языке и сказала, что ей нравится жить в Украине.
Блогерша из TikTok – 15-летняя Елизавета Леоненко – утверждает, что в Сети обматерила украинский язык, поскольку ее обидели за плохое произношение.
Леоненко в своем аккаунте в сервисе признала, что совершила ошибку, и извинилась за свои слова.
Примечательно, что блогерша говорила на украинском языке.
Леоненко также сказала, что ей нравится жить в Украине.
Девочка отметила, что в сторону страны не сказала ни одного оскорбительного слова.
Как Лиза Леоненко извинялась за оскорбление украинского языка – полный текст на языке оригинала:
"Я прошу пробачення за негативні висловлювання щодо української мови. Всі у цьому житті роблять помилки, і я не виключення. Це була помилка. Це була реакція на образу мене за погану вимову українською мовою. Насправді ж я добре знаю українську мову та вільно нею володію, але з невеличким акцентом.
Мені подобається жити в Україні, я жодного образливого слова в сторону цієї країни не сказала. Дякую за увагу та сподіваюся, що зрозуміли, чому так вийшло, та я не хотіла ображати людей. Вибачте".
Видео, на котором запечатлены извинения Лизы Леоненко
- Ранее Елизавета Леоненко в TikTok рассказала, что ненавидит украинский язык, ее бесит его звучание и добавила: "Да вср*лась мне ваша мова". Блогерша заявила, что в Киеве на украинском почти никто не разговаривает. Потом девочка попала в базу Миротворца.
- Позже появилась информация, что отец Лизы Леоненко – Геннадий Леоненко – сотрудник Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, а мать – Нина – владеет известной компанией Панини Гриль, которая занимается сэндвичами.