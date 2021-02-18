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"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык

18 февраля 2021, 14:23
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Ролик, записанный 15-летней школьницей Елизаветой Леоненко, вызвал неимоверную по накалу негатива реакцию в Сети - в первую очередь, в патриотической среде.

Елизавета Леоненко / скриншот из видео

В Украине очередной скандал на языковой почве. В приложении TikTok появилось видео, на котором 15-летняя киевлянка Елизавета Леоненко обильно матерится в адрес украинского языка и тех людей, которые на нем говорят. Копия видео быстро разошлась по украинскому сегменту Facebook.

Девушка, не подбирая выражений, рассказывает о том, что ненавидит государственный язык. "Да вср*лась мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать […]. Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание... Поэтому маленькие патриотики со своей зал*пы и своих сел, отъ*битесь от меня. Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят на русском и никого это не *бет", ‒ заявила Леоненко

После этого девушка опубликовала еще несколько роликов, где заявила, что "ничего не должна ни Украине, ни языку", однако большинство их них быстро удалила.

Ролик вызвал неимоверную по накалу негатива реакцию в Сети.

"Долагідноукраїнізовувались. Выросло целое поколение таких тупорылых шлюх", - написала Валентина Полонская.

"Криворотое тупое создание. С матерными словами и таким интеллектом - прямая дорога этому несчастью на панель, где подобные ей упоротые москворотые быдляки будут с ней делать все, о чем она говорит", - написал экс-нардеп от Свободы Игорь Мирошниченко.

"Соплячка собакоязыкая", - написал Владимир Базелюк.

"Такая малая, а уж такая испорченная овца", - написала Катарина Мульштейн.

"Таких много - всех не перестрелять", - написала Елена Коваленко.

Причем часть пользователей с угрожающими намерениями начали выяснять информацию о родителях Леоненко и о месте жительства этой семьи.

"Сбрось страницы родителей этой тупой курицы. Пообщаемся с ними", "А где это создание обитает? Надо перевоспитывать однозначно", - написали Ярослав Гулюк и Константин Хмара.

Личные данные Елизаветы и ее родителей были опубликованы на сайте проекта Миротворец. Девушку обвиняют в "сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины".

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Жительница Днепра Анна Счасная-Гарус написала в Facebook о том, что в одном из городских кафе сотрудница в категорической форме отказалась обслуживать ее на украинском языке - как то требует новый языковой закон.
  • Счасная-Гарус утверждала, что бариста заявила ей: "Ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда".
  • На следующий день стало известно, что владелица кафе уволила сотрудницу.
  • До того руководство сети супермаркетов Novus в Киеве уволило кассиршу, на которую поступила жалоба от покупательницы ‒ в том, что та отказалась обслуживать ее на украинском языке.
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