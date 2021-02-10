В Киеве выгнали с работы кассиршу супермаркета, отказавшуюся обслуживать на украинском

В Киеве выгнали с работы кассиршу супермаркета из-за языкового закона / УНИАН

В столичной сети супермаркетов Novus руководство уволило кассиршу супермаркета, на которую поступила жалоба от покупательницы ‒ в том, что та отказалась обслуживать ее на украинском языке (согласно недавно вступившим в силу нормам украинского законодательства). Об этом сообщается на Facebook-странице радиостанции Киев FM.

В тексте говорится, что в Киеве уволили кассиршу супермаркета Novus, которая отказалась обслуживать клиентку на украинском языке.

Клиентка Анна Сокол пожаловалась на своей странице в Facebook на то, что в ответ на просьбу обслуживать ее на украинском языке кассирша сказала: "Началось, бл*дь" и категорически отказалась. Через соцсеть клиентка потребовала наказания кассирши. Позднее с Анной связалась управляющая супермаркета, которая и сообщила об увольнении сотрудницы.

В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые считают, что и Сокол, и администрация супермаркета поступили правильно. А некоторые - что такие эпизоды будут только играть на руку российской пропаганде и еще больше усилят раскол по языковому принципу.

"Все правильно. Я не думаю, что так сложно выучить элементарные предложения. В том же Новус мне в свое время дама на кассе рассказывала о "исконно русском Киеве"", - написала пользовательница Ирина Черная.

"Неужели началось? С монтажной пеной, все как положено. Радость-то какая", - вспомнил известный фейк русской пропаганды пользователь Константин Зализняк.

"На Родину ее"! - был категоричен пользователь Влад Василюк.

"Очередное разжигание ненависти", - поддержал уволенную пользователь Владимир Троценко

"А можно было бы мирно решить вопрос. Подойти к администратору, сделать замечание и т.д. Теперь эту ситуацию будут обсуждать на "Россия-1" и выставлять нас "бандеровцами", которые запрещают другой язык. И как потом мы вернем Крым и Донбасс, когда люди там увидят это?", - написал пользователь Олег Борисов.

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