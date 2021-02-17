В Днепре уволили сотрудницу кафе, говорившую "Днепр - русский город"

В Днепре уволили отказавшуюся обслуживать клиентку на украинском баристу / УНИАН

В Днепре баристу из кафе Coffein, которая отказалась обслуживать клиентку на украинском языке, уволили с работы. Об этом сообщает местный портал 49000 со ссылкой на собственницу заведения Ирину Прудку.

Сама бизнесвумен утверждает, что впредь будет набирать персонал со знанием украинского языка. Тем не менее Прудка утверждает, что не полностью поддерживает позицию клиентки.

"Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор украинском, но, если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу", ‒ сказала бизнесвумен.

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