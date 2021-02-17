В Днепре уволили сотрудницу кафе, говорившую "Днепр - русский город"

Как рассказала владелица заведения, впредь она хочет и планирует обязательно нанимать на работу персонал с хорошим знанием украинского языка.
В Днепре баристу из кафе Coffein, которая отказалась обслуживать клиентку на украинском языке, уволили с работы. Об этом сообщает местный портал 49000 со ссылкой на собственницу заведения Ирину Прудку.
Сама бизнесвумен утверждает, что впредь будет набирать персонал со знанием украинского языка. Тем не менее Прудка утверждает, что не полностью поддерживает позицию клиентки.
"Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор украинском, но, если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу", ‒ сказала бизнесвумен.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Жительница Днепра Анна Счасная-Гарус написала в Facebook о том, что в одном из городских кафе сотрудница в категорической форме отказалась обслуживать ее на украинском языке - как то требует новый языковой закон.
- Счасная-Гарус утверждала, что бариста заявила ей: "Ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда".
- До того руководство сети супермаркетов Novus в Киеве уволило кассиршу, на которую поступила жалоба от покупательницы ‒ в том, что та отказалась обслуживать ее на украинском языке.