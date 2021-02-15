"Днепр - русский город": в кафе со скандалом отказались обслуживать на украинском языке

Очередной скандал из-за языкового закона случился в Днепре / УНИАН

В одно из кафе города Днепр сотрудница в категорической форме отказалась обслуживать клиентку на украинском языке. Об инциденте на своей странице в социальной сети Facebook сообщила сама клиентка, Анна Счасная-Гарус. Она также выложила видеозапись инцидента.

"В кафе Днепра спросила: "Есть к кофе "тістечко"?" В ответ услышала:" Ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда". Ищу хозяйку этого кафе. Хочу ее спросить: "Чей город Днепр?!", ‒ подписала девушка ролик.

Как пишет Счасная-Гарус, она, как и предполагает языковой закон, обращалась с жалобами в офис языкового обмудсмена Тараса Креминя. Но ответа не получила.

"Задолбало, не умеешь разговаривать, так хоть без гордыни", - написала в комментариях к посту Лана Саранча.

"Хотя бы извинения произнесла? А как раз", - прокомментировала Ирина Галас.

"Не выучит она и французского языка. Руководитель заведения не стимулирует соблюдать закон. Убедить таких сложно. Остается одно - системно напоминать о законе. В какой еще стране граждане не выполняют законы?", - написала Елена Шевченко.

"Конец. В частном заведении хамить клиенту. Уже за это ее владелец должен наказать", - написала Яна Тимошенко.

"Ох*ла. Русский город", - коротко и матерно написал Вольдемар Трубецкой.

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