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"Днепр - русский город": в кафе со скандалом отказались обслуживать на украинском языке

15 февраля 2021, 21:01
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Жительница города Днепр утверждает, что уже неоднократно подавала жалобы по поводу нарушений языкового закона языковому обмудсмену - но ответов не получила.

Языковой закон
Очередной скандал из-за языкового закона случился в Днепре / УНИАН

В одно из кафе города Днепр сотрудница в категорической форме отказалась обслуживать клиентку на украинском языке. Об инциденте на своей странице в социальной сети Facebook сообщила сама клиентка, Анна Счасная-Гарус. Она также выложила видеозапись инцидента.

"В кафе Днепра спросила: "Есть к кофе "тістечко"?" В ответ услышала:" Ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда". Ищу хозяйку этого кафе. Хочу ее спросить: "Чей город Днепр?!", ‒ подписала девушка ролик.

Как пишет Счасная-Гарус, она, как и предполагает языковой закон, обращалась с жалобами в офис языкового обмудсмена Тараса Креминя. Но ответа не получила.

"Задолбало, не умеешь разговаривать, так хоть без гордыни", - написала в комментариях к посту Лана Саранча.

"Хотя бы извинения произнесла? А как раз", - прокомментировала Ирина Галас.

"Не выучит она и французского языка. Руководитель заведения не стимулирует соблюдать закон. Убедить таких сложно. Остается одно - системно напоминать о законе. В какой еще стране граждане не выполняют законы?", - написала Елена Шевченко.

"Конец. В частном заведении хамить клиенту. Уже за это ее владелец должен наказать", - написала Яна Тимошенко.

"Ох*ла. Русский город", - коротко и матерно написал Вольдемар Трубецкой.

Читайте такжеКреминь припугнул нарушителей языкового закона "черными списками"

Напомним, ранее сообщалось:

  • В сети супермаркетов Novus в Киеве руководство уволило кассиршу супермаркета, на которую поступила жалоба от покупательницы ‒ в том, что та отказалась обслуживать ее на украинском языке.
  • С 16 января 2021 года в Украине вступил закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он гарантирует каждому украинцу обслуживание на государственном языке.
  • Причем, как говорится в законе, участники общения могут перейти на другой язык по обоюдному согласию, но первое обращение к клиенту обязано быть на украинском языке.
  • За повторное нарушение закона придется заплатить штраф - в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен).
  • "О штрафах. Они не касаются граждан и никоим образом не могут применяться к посетителям и клиентам. Говоря о штрафах, речь идет именно о субъектах хозяйствования и только в случае, если их сотрудники откажутся общаться на украинском языке", — именно так объяснял принципы работы закона министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.
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