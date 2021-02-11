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В партии Зеленского решили бороться со штрафами за нарушение языкового закона

11 февраля 2021, 16:02
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Из недр Слуги народа в Раду подали сразу два законопроекта, так или иначе убирающие штрафы за нарушение резонансного и скандального языкового закона.

Языковой закон
В Слуге народа решили бороться со штрафами за нарушение языкового закона / УНИАН

Депутаты Верховной Рады от президентской политсилы, партии Слуга народа, подали в парламент два законопроекта, которые отменяют штрафы за нарушение резонансного языкового закона. Один документ предлагает их отменить, а второй ‒ отложить введение в действие, как свидетельствуют пояснительные записки на сайте парламента.

Проект закона №4638 предлагает изъять из статьи 57 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" пункты о наложении штрафов за нарушение закона. При этом авторы проекта хотят предоставить бизнесу право обжаловать в судебном порядке решения уполномоченного по защите государственного языка либо его представителей ‒ за нарушение закона в сфере применения госязыка.

Второй законопроект, №4638-2, предусматривает отсрочку штрафов за нарушение закона на полтора года.

"Принятие законопроекта будет способствовать облегчению условий ведения хозяйственной деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также унифицирует сроки вступления в силу норм закона, устанавливающих штрафные санкции за нарушение закона ""Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", ‒ говорится в пояснительной записке.

К слову, на данный момент языковой закон предусматривает наложение штрафа в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен).

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В столичной сети супермаркетов Novus руководство уволило кассиршу супермаркета, на которую поступила жалоба от покупательницы ‒ в том, что та отказалась обслуживать ее на украинском языке
  • Языковой омбудсмен Тарас Креминь в телеэфире заявил - сдавать экзамен по украинскому языку должны будут прежде всего государственные служащие и лица, которые желают получить украинское гражданство.
  • Чиновник утверждает, что речь идет в первую очередь о министрах, руководителях областных государственных, районных администраций, руководителях госпредприятий.
Верховная Рада штрафы языковой закон Слуга народа
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