Матерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция Ницой

Названы имена родителей Елизаветы Леоненко / Скриншот

Блогер Мирослав Олешко сообщил, что отец несовершеннолетней Лизы Леоненко, которая обматерила украинский язык, – чиновник, а ее мать владеет известной компанией, которая занимается сэндвичами.

Отец девочки – сотрудник Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины Геннадий Леоненко, рассказал блогер в видео, размещенном на его канале в YouTube.

Олешко добавил, что мать несовершеннолетней зовут Нина Леоненко.

"Девочку зовут Лиза Леоненко, а ее родителей – Нина и Геннадий Леоненко… ее отец работает в Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины, а ее мать… владеет известной компанией Панини Гриль…", – поделился блогер.

На матерный "наезд" на украинский язык на своей странице в Facebook жестко отреагировала писательница Лариса Ницой. Литератор назвала Лизу Леоненко "недоразвитым созданием", которое очень хотело стать звездой и стало.

"...Предлагаю сделать теперь звездами школу, в которой это чудо учится, и родителей, которые это чудо воспитывают. Да так их прославить, чтобы другим не повадно было", – добавила автор.

Ранее стало известно, что 15-летняя Елизавета Леоненко в TikTok рассказала, как ненавидит украинский язык.

Несовершеннолетняя заявила, что ее бесит звучание украинского языка, и утверждала, что в Киеве на нем почти никто не разговаривает.

Потом Леоненко попала в базу проекта Миротворец.