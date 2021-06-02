Громившая квартиры блогерша пыталась убить себя: полицейские узнали причину

Блогерша ttiisshhiinnaa год назад хотела свести счеты с жизнью / Скриншот

Блогерша под ником ttiisshhiinnaa, которая в Киеве в компании молодых людей громила арендованное жилье и оскорбляла правоохранителей, год назад пыталась покончить с собой.

Девушка хотела спрыгнуть с Моста метро, и ее спасли сотрудники полиции, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

В паблике размещено видео, на котором запечатлена операция по спасению девушки.

Правоохранителям о попытке суицида сообщил интернет-пользователь, который в одной из соцсетей увидел стрим девушки, которая хочет покончить с собой.

Приехавшие полицейские успокаивали девушку. Один из правоохранителей узнал, что причина попытки самоубийства – любовь.

Диалог правоохранителей со спасенной блогершей:

Патрульный: "Ну что...любовь?".

Девушка: "Все нормально, да (плачет)".

Патрульный: "Давай мы тебя домой отвезем, слышишь?".

Девушка: "Не хочу, не хочу домой. Никуда не хочу ... ".

Патрульная: "Пойдем поговорим... я все понимаю".

Девушка: "Я четыре года общаюсь с парнем, а ему на меня ...".

Патрульный сказал, что по процедуре необходимо вызвать скорую. Девушка попросила не вызывать медиков. Блогерша утверждала, что просто выпила немного, и ей плохо на душе.

Блогершу ttiisshhiinnaa зовут Мария Семенова, сейчас ей 18 лет.

Напомним, 1 июня блогерша вместе с друзьями устроила разгром в гостинице, расположенной в Шевченковском районе Киева. Правоохранители выяснили, что злоумышленники, вероятно, навеселе, ломали мебель, снимали все на видео и выкладывали в Интернет.

Были задержаны три человека, 2000, 2001 и 2002 года рождения – все они жители Киева. Правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство).

Блогерша неоднократно оскорбляла приехавших полицейских.

СМИ узнали, что девушка-блогер также разгромила съемную квартиру, расположенную в жилом комплексе Комфорт Таун.