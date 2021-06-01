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Маты и алкоголь: в Киеве блогерша с друзьями разбомбила шикарную квартиру

1 июня 2021, 19:41

Девушка показывала на видео разбитую кровать и говорила, что все "не так уж трагично". Молодые люди пользуются огнетушителем без надобности.

В Киеве блогеры разбили апартаменты

В Киеве бесстыжая блогерша устроила шумное пати в арендованной квартире - она вместе с друзьями ломали кровать, избили телевизор, а стены разрисовали маркером. Как следствие, туда приехали правоохранители и парня блогерши в наручниках увезли в участок.

Это случилось 1 июня. Об этих событиях девушка рассказала в своем инстаграме ttiisshhiinnaa. Там у нее примерно 75 тысяч подписчиков.

По словам девушки, апартаменты разрушала не она, а ее друзья. Однако зачем они это делали – неизвестно.

Девушка показывала на видео разбитую кровать и говорила, что все "не так уж трагично". На некоторых кадрах молодые люди пользуются огнетушителем без надобности. Кроме этого, в номере пол был залит водой и спиртным.

Когда прибыли правоохранители, блогерша вместе с парнем неоднократно их оскорбляли. Поэтому на парня надели наручники, чтобы увезти в участок.

Однако это не сработало и впоследствии она также опубликовала видео спора в участке. Какое наказание грозит молодым людям, пока неизвестно.

Как позже сообщили в полиции, по факту хулиганских действий в гостинице в Шевченковском районе столицы начато уголовное производство.

"Правоохранители выяснили, что девушки и юноши, которые временно проживали в гостиничном номере, вероятно, навеселе повредили мебель. Свои действия они снимали на видео и выложили в интернет", – говорится в сообщении.

Всех нарушителей отправили в Шевченковское управление полиции. Это киевляне, 2000, 2001 и 2002 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители готовят нарушителям сообщения о подозрении. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

  • Ранее Главред писал о том, что в Киеве компания блогеров разгромила съемную квартиру, а также устроила скандал с полицией.
  • После того как компания молодых людей устроила дебош в арендованной квартире, на место происшестия прибыл наряд полиции.
  • Скандальная блогерша ttiisshhiinnaa в состоянии опьянения грубо общалась с полицией. Кроме того, она поехала с полицейскими, которые забрали ее парня для разбирательства.

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