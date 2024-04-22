Все плакали и стояли на коленях: в Винницкой области простились с убитым полицейским

20-летний Максим Зарецкий погиб, героически защищая коллегу.

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В Винницкой области попрощались с погибшим полицейским Максимом Зарецким / Колаж: Главред, фото: Нацполиция Украины

В Винницкой области попрощались с 20-летним полицейским Максимом Зарецким, которого убили военные в ночь на 20 апреля. Настоящего Героя похоронили на Аллее Славы под звуки гимна и салютных залпов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Трогательные видео и фото уже разлетелись в Сети.

Полицейского похоронили в его родном городе - Бершаде. В последний путь провести парня пришли его родные, близкие, его руководители, коллеги и знакомые.

Местные жители создали живой коридор. На колени становились все, будет невозможно сдержать эмоций.

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Максим полтора года служил в полиции, делая все, чтобы сохранить безопасность и правопорядок на улицах страны. Он погиб героически, защищая жизнь своего коллеги.

"Перед смертью Максим успел ранить одного из нападавших, чем спас своего коллегу, не имея ни капли страха и не медля ни на минуту", - сказал начальник ГУ Нацполиции в Винницкой области Юрий Пархоменко.

Полковник полиции вручил родителям погибшего парня приказ о посмертном присвоении Максиму Зарецкому специального звания - капрал полиции.

"Владимир Владимирович, Валентина Владимировна, вся полиция Винницкой области низко склоняет головы перед мужеством и преданностью вашего сына", - сказал он.

В полиции говорят, что потеря собрата оставляет "глубокую рану и невыносимую боль".

Смотрите видео с прощанием погибшего полицейского Максима Зарецкого:

В Винницкой области попрощались с погибшим полицейским Максимом Зарецким / фото: скриншот

Убийство полицейского в Винницкой области - последние новости по теме

В ночь на 20 апреля произошла стрельба в Гайсинском районе Винницкой области. Двое мужчин ездили на темной машине и открыли стрельбу по полицейским в тот момент, когда правоохранители остановили их для проверки документов. В результате стрельбы был погиб 20-летний полицейский, его напарник был ранен.

"Максиму было 20 лет. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года преданно служил в секторе реагирования патрульной полиции. Без единственного сына остались родители мужчины. Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем. Коллектив Национальной полиции выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского", - отметили в нацполиции.

Позже Командование Сухопутных войск ВСУ официально подтвердило, что к убийству 20-летнего полицейского Максима Зарецкого в Винницкой области причастны военнослужащие одной из воинских частей. Командование обещает максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании этого случая.

20 апреля стало известно о том, что правоохранители нашли авто военных с боеприпасами. В машине также находились вещи, в которых были подозреваемые. На них были следы крови.

21 апреля были задержаны подозреваемые в нападении на полицейских в Винницкой области, в результате которого один правоохранитель погиб, а другой получил ранения. Злоумышленники - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области - задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

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