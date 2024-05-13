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"Прилет" был в нескольких километрах от Путина: удивительные детали ударов по РФ

Ангелина Подвысоцкая
13 мая 2024, 17:04обновлено 13 мая, 18:06
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Украинские защитники применяют украинские дроны "Лютый".
Путин, взрыв, дрон
Украинский дрон "Лютый" ударил в нескольких километрах от Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские инженеры разработали дрон "Лютый" и ударили им по территории РФ. Один из ударов был по вертолетной площадке в районе Сочи в нескольких километрах от российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Украинская правда.

Первую серийную партию дронов изготовили в конце августа 2023 года. Уже 28 августа Силы спецопераций ВСУ ударили ими по базе 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ в Крыму, в Перевальном. В конце сентября 2023 года украинские бойцы запустили дрон из Черниговской области и ударили им по нефтебазе возле аэродрома в Сочи.

"Это был единственный аэродром тогда, работавший у россиян на Черном море. Это был триумф", - рассказал один из участников операции.

видео дня

1 октября наши силы вновь ударили по району Сочи. Тогда под ударом оказалась вертолетная площадка, на которой были и те судна, что обслуживали резиденцию диктатора Владимира Путина. Стоит отметить, что на момент удара "директор" России был в 12-ти километрах от "прилета".

"Мы ударили по их вертолетной площадке, посекли несколько вертолетов. Но мы сначала не знали, что за день до того, как мы влупили по этому Адлеру, там Путин встречался с Токаевым. Путин был в 12 километрах от места, куда прилетел второй "Лютый". Нам потом это подтвердили ... Когда прилетело в Сочи, они думали, что это где-то с корабля или, может, из Грузии с гор. Они даже не предполагали, что это из Украины прилетело. А потом сразу после этого прилетает в Санкт-Петербург – на другой вообще край страны. Для них это был нормальный шок", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму - последние новости по теме

В Крыму 4 мая горели пусковые установки "Искандер-М", из них РФ регулярно обстреливает баллистическими ракетами. Правда, журналисты, исследовав место происшествия, не могут точно ответить, связан ли пожар с ударами ВСУ по военным объектам оккупантов.

Как писал Главред, в результате удара по аэродрому Джанкоя были уничтожены или повреждены в частности 4 установки С-400 и 3 РЛС.

Кроме того, недавно ГУРовцы атаковали катер серии "Мангуст" 150 - это достаточно новая разработка оккупантов. При этом россияне пытаются учесть свои предыдущие неудачи и тщательно прячут военные корабли.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук анонсировал оккупантам новые сюрпризы - как на оккупированных территориях, так и на тех, что входят в международно признанные границы РФ. По его словам, Украина уже имеет соответствующие средства - и она работает над тем, чтобы их было еще больше.

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