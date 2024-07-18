Была ли авария на Южноукраинской АЭС: Энергоатом все отрицает

Украинские СМИ писали, что из-за жары сгорели три трансформатора на АЭС.

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В Украине ухудшается ситуация со светом / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, ua.depositphoto.com

Энергоатом отрицает информацию некоторых СМИ о якобы аварии трех трансформаторов на Южно-Украинской АЭС из-за жары, говорится в сообщении SPRAVDI.

Утверждается, что информация является, мол, ложью и российской ИПСО.

"Атомные электростанции Украины, в частности Южно-Украинская АЭС, работают без технических нарушений и в штатном режиме", - пишет SPRAVDI. видео дня

Более того, персонал на АЭС обеспечивает надежную эксплуатацию объектов, а радиационное состояние на станции в пределах нормы.

Также отмечается, что американское топливо Westinghouse успешно эксплуатируется на атомных электростанциях и зарекомендовало себя по всем параметрам на отлично.

Авария на Южноукраинской АЭС - что известно

Ранее ряд украинских СМИ, в частности "Экономическая правда", писали, что на Южноукраинской АЭС за три дня сгорело три трансформатора, что привело к ухудшению ситуации со светом.

Эта авария привела к отключению высоковольтных линий в сети "Укрэнерго".

"Из-за этой абсолютно технической аварии левый берег Украины - включая Днепр, Сумы и далее по списку - последние два дня крайне жестко ограничен в поставках электричества", - пояснил журналистам директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Ситуация со светом - графики отключений

Как писал Главред, в Украине в пятницу, 19 июля, в течение всех суток будут выключать свет . В период с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут выключать сразу по две очереди. С 9:00 до 23:00 будут действовать графики сразу для трех очередей.

До конца августа ожидается незначительное, но снижение продолжительности графиков отключений. Далее ситуация изменится.

Тогда как в среду, 17 июля, в Энергоатоме сообщили, что к энергосети Украины после планового ремонта подключили энергоблок-тысячник. Благодаря оперативным действиям украинских атомщиков возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит украинскую энергосеть.

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