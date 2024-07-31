'Мы их сможем остановить': Зеленский назвал три причины, почему РФ имеет успехи

Когда Украина обеспечит оружием хотя бы 10 из 14 подготовленных бригад, тогда можно будет говорить о том, чтобы остановить наступление РФ, подчеркнул президент.

https://glavred.info/ukraine/my-ih-smozhem-ostanovit-zelenskiy-nazval-tri-prichiny-pochemu-rf-imeet-uspehi-10584896.html Ссылка скопирована

Зеленский сказал, когда ВСУ смогут остановить РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 4 отдельная танковая бригада

Украина имеет 14 подготовленных бригад, которые готовы заменить бойцов ВСУ на линии фронта. Однако эти подразделения не имеют надлежащего вооружения и обеспечения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Le Monde.

По его словам, есть несколько причин, по которым Россия продолжает свое наступление на востоке и имеет определенные успехи. Зеленский пояснил, что одной из причин успехов оккупантов на фронте является недостаточное обеспечение бригад. Они уже готовы к выполнению задач, однако лишь часть из них получила необходимую комплектацию.

"Это бригады, которые должны защищать нашу территорию и должны быть резервами для того, чтобы мы ротационно отпускали ребят отдохнуть, а эти бригады их замещали. И все очень просто. Когда мы говорили и готовили соответствующие пакеты, это укомплектация 14 этих бригад. Если из 14 бригад укомплектованы только три, сможем ли мы остановить россиян?" - подчеркнул президент. видео дня

Глава государства отметил, что новые пакеты военной помощи от партнеров направят на укомплектование именно этих бригад, но в то же время военные, которые сейчас на фронте, также нуждаются в вооружении. По мнению Зеленского, когда Украина сможет обеспечить оружием хотя бы 10 из 14 подготовленных бригад, тогда можно будет говорить о том, чтобы остановить оккупантов.

"Вот вам и ответ, когда мы сможем их остановить. Мы их сможем остановить, безусловно. Но есть вот такая стоимость, потому что стоимость - это время. Время, пока укомплектуем бригады. А время - это жизни людей. Первая причина. Я думаю, что она самая главная, эта причина", - сказал он.

Второй причиной Зеленский назвал то, что россияне боятся отступать, поскольку их могут убить свои же. Этот страх заставляет их оставаться на позициях.

"Если они отступят, их убьют. Это абсолютная правда. Мы никогда не сможем себе этого позволить, никогда. Нелогично бороться за жизнь человека, не сохранив ее. Россияне не хотят об этом думать. Путин равнодушен, он не считает погибших", - добавил глава Украины.

Третьей причиной президент считает невозможность использовать западное оружие так, как Украина считает необходимым.

"И вот вам третья причина. Возможность использовать это оружие так, как нам нужно. И я считаю, что это серьезный вызов, что мы не можем использовать это оружие так, как нам нужно, чтобы останавливать врага", - подчеркнул Зеленский.

Что такое издание Le Monde? Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Торецк в Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины. Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик подчеркнул, что город страдает от интенсивных обстрелов, но украинские защитники контролируют ситуацию и сдерживают наступление врага.

Также Силам обороны Украины пока не удалось найти эффективный способ для окончательной остановки противника на Покровском направлении. По словам бойца 68-й отдельной егерской бригады Александра "Рено", россияне используют железную дорогу для продвижения, что позволяет им накапливать пехоту и штурмовать позиции ВСУ.

Как сообщал Главред, в Семеновском районе Черниговской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа 322 Центра специальных операций ("Сенеж") армии РФ. 28 июля российские диверсанты попали в засаду во время выполнения заданий. Среди ликвидированных - гвардии капитаны Ларионов и Солдаткин, гвардии майоры Асанов и Поспелов, гвардии старший лейтенант Головченко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред