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Бои в Курской области: россияне опозорились заявлениями об "отступлении дрг"

Степан Гафтко
6 августа 2024, 22:08
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В России заявили, что "украинская дрг" понесла потери и отступила на свою территорию после атаки на Курскую область.
Бои в Курской области: россияне опозорились заявлениями об 'отступлении дрг'
Бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Российские СМИ пишут о том, что на границе Курской области и Украины продолжаются бои. Также это подтвердил временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов.

Смирнов сообщил, что на границе сейчас ситуация очень напряженная. Он подтвердил, что идут бои на пограничных территориях РФ и Украины. Также чиновник заверил, что все население, которое покидает территории у границ с Украиной, будет надежно защищено и размещено во временных домах.

Но российские СМИ распространяют информацию о том, что "украинские дрг" отступают с территории Курской области после "неудачного штурма".

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Прорыв границы в Курской области: новости

Напомним, Россия перебросила военные резервы после якобы "прорыва границы ВСУ" в Курской области.

Также после масштабной атаки на Курскую область, власти РФ сообщили о "попытках прорыва ВСУ" сразу на нескольких направлениях.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 6 августа, в стране-агрессоре РФ заявили об атаке беспилотников на Курскую и Белгородскую области. Прогремели сильные взрывы в нескольких городах, работали силы и средства ПВО из-за атаки беспилотников.

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