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Вопреки заявлениям МО власти Курской области признались в активных боях на границе

Анна Ярославская
7 августа 2024, 09:05
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Аналитики ISW заявили, что официальные власти и структуры Минобороны не согласовали свои заявления о событиях в Курской области.
Курская область
Власти Курской области заявили об активных боевых действиях на границе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В стране-агрессоре РФ местные власти и Минобороны не согласовали свои версии относительно того, что происходит в Курской области. В частности, и.о губернатора Алексей Смирнов и несколько российских военных блогеров утверждают, что в приграничных районах Суджанского и Кореневского районов продолжаются боевые действия. А Минобороны РФ и ФСБ России отчитались о том, что отбили рейды.

Как говорится в отчете Института изучения войны за 6 августа, российские источники утверждают, вчера была совершена серия рейдов через границу в Курскую область.

Министерство обороны РФ и Федеральная служба безопасности России заявили, что российские пограничные войска и сотрудники ФСБ отбили несколько рейдов, оснащенных примерно батальонным количеством танков и бронетехники.

видео дня

Наступление якобы шло на российские позиции вблизи Николаево-Дарино и Олешня Курской области (к северо-западу от города Сумы и вдоль российско-украинской границы).

Геолокационные кадры, опубликованные 6 августа, показывают поврежденную и брошенную бронетехнику примерно в семи километрах к северу от международной границы к западу от Любимовки, Курская область.

Российские источники утверждают, что на кадрах видно украинскую технику, но ISW не может подтвердить, является ли эта бронетехника российской или украинской.

Российские военные блогеры утверждают, что Курская область была атакована с двух направлений: от пункта пропуска "Суджа" и от поселка Новое, Сумская область в направлении Николаево-Дарино, Курская область.

Министерство обороны России утверждало, что российские резервные силы ответили рейды, а российский инсайдерский источник утверждал, что элементы чеченского спецназа "Ахмат" также отражали рейды, но ISW не может проверить эти утверждения.

Министерство обороны России заявило, что российские войска уничтожили 16 украинских бронемашин во время рейдов и что российские войска нанесли ответные удары по украинским позициям в Сумской области.

Российские блогеры опубликовали видео, на которых якобы показаны последствия якобы украинских рейдов, хотя большинство повреждений, показанных на видео, являются результатом обычных украинских обстрелов и не указывают на то, что в этом районе велись наземные действия.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Что происходит в Курской области

6 августа российские пропагандисты заявили о прорыве в Курскую область со стороны Украины нескольких механизированных колонн. В области начался интенсивный обстрел энергообъектов и инфраструктуры врага.

В Сети ходили слухи о якобы причастности к операции российских добровольческих отрядов при ВСУ. Ни в Легионе "Свобода России", ни в ГУР на вопрос об участии в боях украинских сил Главреду так и не ответили.

В Минобороны страны-агрессора подтвердили бои. Россия направила в Курскую область резервы.

Российские военкоры заявили о боевых потерях своей армии в Курской области. Некоторые паблики отмечали, что среди потерь страны-агрессора есть личный состав, авиация и другая военная техника.

Помимо этого, в Сети обнародовали видео допросов двух пленных российских срочников, которых, как они сами подтвердили, отправили на охрану российско-украинской границы.

Военный эксперт Юрий Федоров заявил, что российская военная разведка жестко провалилась, и это подтверждает прорыв границы с РФ в Курской области. Он убежден, что для Кремля это стало настоящим шоком.

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