Усик - Фьюри: онлайн трансляция боя века

23:51

Де дивитися бій Усика і Ф'юрі?

Боксерський поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі в Україні покаже ТІЛЬКИ медіасервіс Megogo.

Показ бою Усик — Ф'юрі в Україні доступний за підписками "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Мінімальна вартість – передплата на 7 днів за 99 грн.

Звичайно, можна спробувати пошукати у піратів - але не радимо... Ризикуєте отримати облом у найважливіший момент.