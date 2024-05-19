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Усик размазал Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира!

Тарас Сидоржевский
19 мая 2024, 02:41
849
Бой прошел все 12 раундов, но в 9 раунде украинец практически уничтожил британца - его спас реффери.
усик
Усик стал абсолютным чемпионом мира / скрин

Украинец Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В 9 раунде Усик провел мощнейшую атаку и Фьюри побывал в нокдауне. Фактически, его спас реффери, а потом и гонг.

Это был важнейший объединительный поединок в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Усиком и обладателем пояса WBС Тайсоном Фьюри. В последний раз в хэвивейте абсолютный чемпион мира был в далёком 1999 году - в унификации-реванше британец Леннокс Льюис побил американца Эвандера Холифилда.

видео дня

Вечер бокса состоялся в аравийском Эр-Рияде на стадионе Kingdom Arena.

Текстовая трансляция боя Фьюри-Усик

Сортировка по хронологии
02:52

ПОБЕДА УСИКА!!!

02:35
усик

После боя Фьюри уже мило общается с Усиком. Вот что нокдаун животворящий делает! Судьи считают очки.

02:32

Раунд 12

Раунд прошел на равных, хотя оба боксера пытались атаковать из последних сил. Впрочем, бой должен был закончиться еще в 9 раунде...

усик

02:29

Раунд 11

В конце раунда Усик точно попал по британцу. Оба боксера держатся бодро - Фьюри вроде бы и не побывал в нокдауне, живучий.

02:25


Раунд 10

Фьюри, к сожалению, восстановился. Раунд прошел относительно спокойно.

02:21
фьюри

Раунд 9

Усик почти уничтожил Фьюри мощнейшей атакой! Его спас реффери. Британец еле стоит на ногах!

02:15

Раунд 8

Усик собрался - несколько раз четко попал в голову британцу - двойки, боковые. Постоянно прессингует. Лицо Фьюри в крови.

фьюри
фьюри

02:13

Раунд 7

Практически весь раунд прошел на равных, но прямо перед гонгом Усик совершил сериюю точных и мощных ударов по британцу. Фьюри хитер - траектория его ударов тяжело предсказуема и часто точна.

02:08

Раунд 6

Экватор поединка позади. На первой минуте Усик опасно пропускает аперкот, Фьюри доминирует. Тяжелый раунд для украинца...

02:04

Раунд 5

Фьюри ударил украинца ниже пояса - украинец обратил внимание реффери на грязный бокс соперника. Двумя раундами ранее Фьюри ударил украинца по затылку. Соперники обмениваются ударами, держась примерно на равных.

02:01
усик

Раунд 4

Фьюри иногда пытается достать Усика аперкотами, и периодически что-то изображатет - то кривляясь, то поднимая рукии верх. Но его удары очень опасны. Усик работает технично, загоняя британца то в угол, то нанося серии ударов, прижав к канатам.

01:54

Раунд 3

Фьюри периодически пробрасывает джебы и комбинации, иногда попадая. Усик отвечает стремительными атаками. Фьюри пытается клинчеваться и "вешаться" на украинца.

усик

01:49

Раунд 2

Усик технічно працює на дистанції. Кілька разів британець небезпечно атакує, використовуючи перевагу у довжині рук, але Усик одразу ж відповідає на атаки.

01:47

1 раунд

Бій розпочався з домінування Усика - більшу частину раунду Фьюрі провів у кутку.

усик

01:43
усик фьюри
усик фьюри

Звучать гімни – український гімн Усик слухає мовчки з рукою на серці, а Ф'юрі танцює по рингу та кривляється, коли звучить британський.

Нервує...

усик фьюри

01:34

Ф'юрі вийшов пританцьовуючи і кривляючись - видно, що нерви пустують у хлопчика.

Усик размазал Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира!
Усик размазал Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира!
Усик размазал Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира!

01:31
усик

Усик перед боєм помолився у кутку рингу.

01:30

❗️Представили нашого хлопця! Виходить у козацькому костюмі та гетьманській шапці!

усик

усик

01:23
усик фьюри

Бій стартує за кілька хвилин!

Нагадаємо основні габарити бійців:

Розмах рук:

  • Ф'юрі 2,16 м
  • Усик 1,98

Вага

  • Ф'юрі 118 кг
  • Усик 101 кг

Зріст

  • Ф'юрі 2,06
  • Усик 1,91 м

Але! Як то кажуть, що більша шафа, то гучніше падає.

01:09
опетайя

Завершився останній бій андеркарда між Джеєм Опетайєм та Марісом Брієдісом. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Опетайя.

00:50
усик

Усик, до речі, прикрасив свою роздягальню прапорами з символікою ГУР.

00:31

Основний бій вже скоро!
Вже відбулося 8 із 10 поєдинків вечора. Ось їхні результати:

  • Ентоні Какейс (Ірландія) – Джо Кордіна (Уельс) – перемога Какейса технічним нокаутом (8/12)
  • Агіт Кабайєл (Німеччина) – Френк Санчес (Куба) – перемога Кабайєла нокаутом (7/12)
  • Мозес Ітаума (Англія) – Ілля Мезенцев (Німеччина) – перемога Ітауми технічним нокаутом (2/10)
  • Марк Чемберлен (Англія) – Джошуа Олувасеун (Нігерія) – перемога Чемберлена технічним нокаутом (1/12)
  • Робін Сафар (Швеція) – Сергій Ковальов – перемога Сафара рішенням суддів
  • Давид Ніка (Нова Зеландія) – Міхаель Зейтц (Німеччина) – перемога Нікі технічним нокаутом (4/10)
  • Даніель Лапін (Україна) – Октавіо Пудивітр (Португалія) – перемога Лапіна нокаутом (1/10)
  • Айзек Лоу (Англія) – Хасібулла Ахмаді (Афганістан) – перемога Лоу рішенням суддів
00:26

Перед боєм Тайсон Ф'юрі показав історію свого життя. У двохвилинному відео – весь шлях Ф'юрі: від будинку-фургона до чемпіонських титулів у надважкій вазі. Важке дитинство, боротьба з депресією, повернення до професійного спорту.

00:20
усик

Усика також бинтують. Видно, що хвилюється, але тримається молодцем.

00:14
роналду

Кріштіану Роналду приїхав на бій Усік - Ф'юрі. Сьогодні буде багато зірок.
Цікаво, за кого вболіватиме...

00:10
усик фьюри

Ф'юрі та Усик готуються вийти на ринг – британця бинтують, а наш фотографується в стильних трусах з принцем.

усик фьюри

00:07
шевченко усик

Андрій Шевченко приїхав підтримати Олександра Усика перед боєм

23:59
усик фьюри

Очікується, що бій розпочнеться близько першої години ночі. Поки що один за одним проходять бої "для розігріву" у легкій вазі, а в перервах ведучі обговорюють перспективи бою.

23:51

Де дивитися бій Усика і Ф'юрі?

Боксерський поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі в Україні покаже ТІЛЬКИ медіасервіс Megogo.

Показ бою Усик — Ф'юрі в Україні доступний за підписками "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Мінімальна вартість – передплата на 7 днів за 99 грн.

Звичайно, можна спробувати пошукати у піратів - але не радимо... Ризикуєте отримати облом у найважливіший момент.

Фьюри умело использовал свои антропометрические данные - преимущество в весе и росте. При этом он умело уклонялся от техничных ударов Усика. При этом украинец работал по корпусу британца, изматывая его раунд за раундом.

Усик против Фьюри - важные факты

За всю свою профессиональную карьеру Тайсон Фьюри провел 35 боев, одержав 34 победы (24 нокаутом) и 1 раз закончил бой вничью. До этого боя он владел одним поясом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Александр Усик провел 21 бой, в каждом из которых одержал победу (14 нокаутом). К бою с Фьюри он пришел чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Победитель боя стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе 21 века, завоевав титулы WBA, WBO, WBC, IBO и IBF.

По словам известного промоутера Боба Арума, Усик и Фьюри заработали за этот бой более 100 миллионов долларов США. Менеджер Фьюри утверждает, что в контракте предусмотрена опция реванша.

Традиционно перед боем состоялась масштабная пресс-конференция, на которой Фьюри пообещал Усику разбить его вдребезги. Букмекеры считали фаворитом боя британского боксера.

Бой два раза переносили

Изначально бой Усик - Фьюри был запланирован на апрель 2023 года, но его перенесли из-за сложных финансовых переговоров. Новой датой было назначено 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на стадионе "Kingdom Arena". Однако, за две недели до боя, Фьюри получил травму (рассечение головы), и поединок снова был перенесен - на этот раз на 18 мая 2024 года.

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