Усик размазал Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира!

Бой прошел все 12 раундов, но в 9 раунде украинец практически уничтожил британца - его спас реффери.

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Усик стал абсолютным чемпионом мира / скрин

Украинец Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В 9 раунде Усик провел мощнейшую атаку и Фьюри побывал в нокдауне. Фактически, его спас реффери, а потом и гонг.

Это был важнейший объединительный поединок в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Усиком и обладателем пояса WBС Тайсоном Фьюри. В последний раз в хэвивейте абсолютный чемпион мира был в далёком 1999 году - в унификации-реванше британец Леннокс Льюис побил американца Эвандера Холифилда.

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Вечер бокса состоялся в аравийском Эр-Рияде на стадионе Kingdom Arena.

Текстовая трансляция боя Фьюри-Усик

Сортировка по хронологии 02:52 ПОБЕДА УСИКА!!! 02:35 После боя Фьюри уже мило общается с Усиком. Вот что нокдаун животворящий делает! Судьи считают очки. 02:32 Раунд 12 Раунд прошел на равных, хотя оба боксера пытались атаковать из последних сил. Впрочем, бой должен был закончиться еще в 9 раунде... 02:29 Раунд 11 В конце раунда Усик точно попал по британцу. Оба боксера держатся бодро - Фьюри вроде бы и не побывал в нокдауне, живучий. 02:25

Раунд 10 Фьюри, к сожалению, восстановился. Раунд прошел относительно спокойно. 02:21 Раунд 9 Усик почти уничтожил Фьюри мощнейшей атакой! Его спас реффери. Британец еле стоит на ногах! 02:15 Раунд 8 Усик собрался - несколько раз четко попал в голову британцу - двойки, боковые. Постоянно прессингует. Лицо Фьюри в крови. 02:13 Раунд 7 Практически весь раунд прошел на равных, но прямо перед гонгом Усик совершил сериюю точных и мощных ударов по британцу. Фьюри хитер - траектория его ударов тяжело предсказуема и часто точна. 02:08 Раунд 6 Экватор поединка позади. На первой минуте Усик опасно пропускает аперкот, Фьюри доминирует. Тяжелый раунд для украинца... 02:04 Раунд 5 Фьюри ударил украинца ниже пояса - украинец обратил внимание реффери на грязный бокс соперника. Двумя раундами ранее Фьюри ударил украинца по затылку. Соперники обмениваются ударами, держась примерно на равных. 02:01 Раунд 4 Фьюри иногда пытается достать Усика аперкотами, и периодически что-то изображатет - то кривляясь, то поднимая рукии верх. Но его удары очень опасны. Усик работает технично, загоняя британца то в угол, то нанося серии ударов, прижав к канатам. 01:54 Раунд 3 Фьюри периодически пробрасывает джебы и комбинации, иногда попадая. Усик отвечает стремительными атаками. Фьюри пытается клинчеваться и "вешаться" на украинца. 01:49 Раунд 2 Усик технічно працює на дистанції. Кілька разів британець небезпечно атакує, використовуючи перевагу у довжині рук, але Усик одразу ж відповідає на атаки. 01:47 1 раунд Бій розпочався з домінування Усика - більшу частину раунду Фьюрі провів у кутку. 01:43 Звучать гімни – український гімн Усик слухає мовчки з рукою на серці, а Ф'юрі танцює по рингу та кривляється, коли звучить британський. Нервує... 01:34 Ф'юрі вийшов пританцьовуючи і кривляючись - видно, що нерви пустують у хлопчика. 01:31 Усик перед боєм помолився у кутку рингу. 01:30 ❗️Представили нашого хлопця! Виходить у козацькому костюмі та гетьманській шапці! 01:23 Бій стартує за кілька хвилин! Нагадаємо основні габарити бійців: Розмах рук: Ф'юрі 2,16 м

Усик 1,98 Вага Ф'юрі 118 кг

Усик 101 кг Зріст Ф'юрі 2,06

Усик 1,91 м Але! Як то кажуть, що більша шафа, то гучніше падає. 01:09 Завершився останній бій андеркарда між Джеєм Опетайєм та Марісом Брієдісом. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Опетайя. 00:50 Усик, до речі, прикрасив свою роздягальню прапорами з символікою ГУР. 00:31 Основний бій вже скоро!

Вже відбулося 8 із 10 поєдинків вечора. Ось їхні результати: Ентоні Какейс (Ірландія) – Джо Кордіна (Уельс) – перемога Какейса технічним нокаутом (8/12)

Агіт Кабайєл (Німеччина) – Френк Санчес (Куба) – перемога Кабайєла нокаутом (7/12)

Мозес Ітаума (Англія) – Ілля Мезенцев (Німеччина) – перемога Ітауми технічним нокаутом (2/10)

Марк Чемберлен (Англія) – Джошуа Олувасеун (Нігерія) – перемога Чемберлена технічним нокаутом (1/12)

Робін Сафар (Швеція) – Сергій Ковальов – перемога Сафара рішенням суддів

Давид Ніка (Нова Зеландія) – Міхаель Зейтц (Німеччина) – перемога Нікі технічним нокаутом (4/10)

Даніель Лапін (Україна) – Октавіо Пудивітр (Португалія) – перемога Лапіна нокаутом (1/10)

Айзек Лоу (Англія) – Хасібулла Ахмаді (Афганістан) – перемога Лоу рішенням суддів 00:26 Перед боєм Тайсон Ф'юрі показав історію свого життя. У двохвилинному відео – весь шлях Ф'юрі: від будинку-фургона до чемпіонських титулів у надважкій вазі. Важке дитинство, боротьба з депресією, повернення до професійного спорту. When I sat with @Tyson_Fury, after all his struggles and we agreed to work together on his comeback, I always thought we would get to this point.



Tonight, he stands on the brink of history.



Big thanks to @Turki_alalshikh for putting on this event. #RiyadhSeason#RingOfFirepic.twitter.com/Z2kr9dAPSZ — Frank Warren (@FrankWarren) May 18, 2024 00:20 Усика також бинтують. Видно, що хвилюється, але тримається молодцем. 00:14 Кріштіану Роналду приїхав на бій Усік - Ф'юрі. Сьогодні буде багато зірок.

Цікаво, за кого вболіватиме... 00:10 Ф'юрі та Усик готуються вийти на ринг – британця бинтують, а наш фотографується в стильних трусах з принцем. 00:07 Андрій Шевченко приїхав підтримати Олександра Усика перед боєм 23:59 Очікується, що бій розпочнеться близько першої години ночі. Поки що один за одним проходять бої "для розігріву" у легкій вазі, а в перервах ведучі обговорюють перспективи бою. 23:51 Де дивитися бій Усика і Ф'юрі? Боксерський поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі в Україні покаже ТІЛЬКИ медіасервіс Megogo. Показ бою Усик — Ф'юрі в Україні доступний за підписками "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Мінімальна вартість – передплата на 7 днів за 99 грн. Звичайно, можна спробувати пошукати у піратів - але не радимо... Ризикуєте отримати облом у найважливіший момент.

Фьюри умело использовал свои антропометрические данные - преимущество в весе и росте. При этом он умело уклонялся от техничных ударов Усика. При этом украинец работал по корпусу британца, изматывая его раунд за раундом.

Усик против Фьюри - важные факты

За всю свою профессиональную карьеру Тайсон Фьюри провел 35 боев, одержав 34 победы (24 нокаутом) и 1 раз закончил бой вничью. До этого боя он владел одним поясом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Александр Усик провел 21 бой, в каждом из которых одержал победу (14 нокаутом). К бою с Фьюри он пришел чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Победитель боя стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе 21 века, завоевав титулы WBA, WBO, WBC, IBO и IBF.

По словам известного промоутера Боба Арума, Усик и Фьюри заработали за этот бой более 100 миллионов долларов США. Менеджер Фьюри утверждает, что в контракте предусмотрена опция реванша.

Традиционно перед боем состоялась масштабная пресс-конференция, на которой Фьюри пообещал Усику разбить его вдребезги. Букмекеры считали фаворитом боя британского боксера.

Бой два раза переносили

Изначально бой Усик - Фьюри был запланирован на апрель 2023 года, но его перенесли из-за сложных финансовых переговоров. Новой датой было назначено 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на стадионе "Kingdom Arena". Однако, за две недели до боя, Фьюри получил травму (рассечение головы), и поединок снова был перенесен - на этот раз на 18 мая 2024 года.

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