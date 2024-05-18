Как избавится от пищевой моли навсегда: простой и действенный метод

Маленькие бабочки, внезапно появившиеся на кухне, редко сразу вызывают беспокойство. Однако игнорировать их присутствие не стоит. Ведь это пищевая моль, которая может испортить все запасы сыпучих продуктов и очень быстро расселиться по всей квартире.
Еще одна напасть, с которой можно столкнуться, это муравьи в доме. Чтобы избавиться от муравьев дома раз и навсегда, можно воспользоваться несколькими простыми способами. Читайте материал: Исчезнут и никогда не вернутся: 2 лучших народных средства от муравьев дома.
Как найти гнездо моли на кухне
Моль на кухне может проявиться в любом месте, особенно в крупах, сухофруктах, орехах и т.д. Насекомые выглядят как небольшие бабочки серого или серо-коричневого цвета. Сама бабочка не питается продуктами, но производит потомство - гусениц, которые опасны для продуктов питания.
Чаще всего пищевая моль селится под потолком, в местах отслоения обоев, в швах плитки. Найти место их обитания можно по паутине и личинкам.
Чего боится пищевая моль
Так как использование химикатов на кухне - не самая хорошая идея, бороться с молью лучше с помощью народных средств.
Пищевая моль боится запахов, поэтому стоит разложить по кухонным ящикам мяту, полынь, лавровый лист и любую другую душистую траву.
Как избавится от пищевой моли навсегда? Используйте чеснок. Зубчик нужно очистить, нарезать ломтиками, положить на блюдечки и поставить в шкафы.
Преимущество чеснока в том, что его даже можно укладывать прямо в муку и крупы.
Резкий запах эфирного камфорного масла или даже камфорного спирта, который продаётся в аптеках, также надолго выпроводит пищевую моль из кухни.
Камфорой можно пропитать ватные диски и уложить их в шкафы. По мере выветривания аромата эфира ватные диски следует менять.
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