Как избавится от пищевой моли навсегда: простой и действенный метод

Моль на кухне может появиться совершенно неожиданно. Но игнорировать насекомых не стоит - они могут нанести немалый вред.

https://glavred.info/lifehack/kak-izbavitsya-ot-pishchevoy-moli-navsegda-prostoy-i-deystvennyy-metod-10566152.html Ссылка скопирована

Обычный чеснок поможет избавиться от пищевой моли на кухне / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Маленькие бабочки, внезапно появившиеся на кухне, редко сразу вызывают беспокойство. Однако игнорировать их присутствие не стоит. Ведь это пищевая моль, которая может испортить все запасы сыпучих продуктов и очень быстро расселиться по всей квартире.

Еще одна напасть, с которой можно столкнуться, это муравьи в доме. Чтобы избавиться от муравьев дома раз и навсегда, можно воспользоваться несколькими простыми способами. Читайте материал: Исчезнут и никогда не вернутся: 2 лучших народных средства от муравьев дома.

Как найти гнездо моли на кухне

Моль на кухне может проявиться в любом месте, особенно в крупах, сухофруктах, орехах и т.д. Насекомые выглядят как небольшие бабочки серого или серо-коричневого цвета. Сама бабочка не питается продуктами, но производит потомство - гусениц, которые опасны для продуктов питания.

видео дня

Чаще всего пищевая моль селится под потолком, в местах отслоения обоев, в швах плитки. Найти место их обитания можно по паутине и личинкам.

Чего боится пищевая моль

Так как использование химикатов на кухне - не самая хорошая идея, бороться с молью лучше с помощью народных средств.

Пищевая моль боится запахов, поэтому стоит разложить по кухонным ящикам мяту, полынь, лавровый лист и любую другую душистую траву.

Как избавится от пищевой моли навсегда? Используйте чеснок. Зубчик нужно очистить, нарезать ломтиками, положить на блюдечки и поставить в шкафы.

Преимущество чеснока в том, что его даже можно укладывать прямо в муку и крупы.

Резкий запах эфирного камфорного масла или даже камфорного спирта, который продаётся в аптеках, также надолго выпроводит пищевую моль из кухни.

Камфорой можно пропитать ватные диски и уложить их в шкафы. По мере выветривания аромата эфира ватные диски следует менять.

Ранее Главред писал, откуда берутся маленькие жучки на кухне и как от них избавиться.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред