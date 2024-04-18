Как избавиться от моли раз и навсегда: специалисты раскрыли действенный метод

Что убивает моль в доме и как бороться с вредителями - Главред собрал полезную информацию о том, как вывести из дома моль. Стоит знать, что моль становится активна в зимнее и осеннее время, когда в доме включают отопление, ведь она любит теплую среду. Однако, в апреле и мае в доме могут появиться взрослые бабочки.
Специалисты по дезинсекции помещений рассказали о том, что в домах чаще всего заводится платяная моль. Они рассказали самые распространенные и действенные методы борьбы с насекомыми.
Чем опасна моль в доме
Специалисты сообщили, что моль не может испортить одежду или мебель, но для людей она может стать серьезной проблемой. Моль может за два месяца испортить большое количество круп своими личинками и экскрементами. За сутки моль может отложить более 100 яиц. Если человек съест пищу, которую уже испортила моль, то это может иметь серьезные угрозы:
- острое расстройство желудка;
- диарея;
- сильная интоксикация организма;
- сильная аллергическая реакция;
- ослабление иммунитета.
Откуда может появиться моль дома
Моль часто может завестись в доме через различные крупы, макароны, рис и муку. По словам эксперта, личинки моли обычно очень похожи на рисовое зернышко, поэтому в крупах их очень трудно увидеть.
Против личинок моли в доме лучше всего подойдет раствор из хозяйственного мыла или 9% уксуса. Оболочку личинок, которые живут в коврах и других вещах, может уничтожить кислотная среда, а это повлечет и их гибель. Раствором из мыла или уксуса следует тщательно смочить участок, где могут жить насекомые, а затем - просушить.
Также моль и ее личинки не переносят очень высоких и низких температур. Зимой, чтобы уничтожить моль, стоит просто вынести вещи на мороз и они сами погибнут.
Чего боятся моли
Лучший метод, который поможет вывести моль из дома - это специальные химические ловушки. Такие ловушки очень привлекают насекомых своим ароматом, а затем с легкостью уничтожают их. Такие средства помогут быстро уменьшить количество моли в доме. Однако, стоит быть осторожным, ведь химические ловушки имеют сильный и специфический запах.
Специалисты советуют, что нужно сделать в доме, чтобы моль исчезла:
- Необходимо уничтожить вещи и продукты, на которых поселилась моль.
- Стоит тщательно протереть мыльным раствором всю мебель в доме, особенно на кухне.
- Также можно заменить мыльный раствор на уксусный, он также очень действенный против моли.
- Чтобы избежать повторного появления моли, стоит после влажной уборки тщательно просушить всю мебель.
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