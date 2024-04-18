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"Исчезнут навсегда": как правильно обработать территорию от клещей

Юлия Закрепа
18 апреля 2024, 14:43обновлено 18 апреля, 15:44
Что боятся клещи и как их вывести с собственного участка возле дома - Главред собрал лайфхаки, как бороться с вредными насекомыми.
'Исчезнут навсегда': как правильно обработать территорию от клещей
Чем обработать участок от клещей / коллаж: Главред, фото: unsplash

Чем обработать участок от клещей весной, чтобы не бояться укусов опасных насекомых. Часто такое маленькое, но очень опасное насекомое трудно заметить, а его укус не ощутим. Опасность укуса клеща заключается не только в том, что они питаются кровью людей и животных. Известно, что клещи переносят очень много тяжелых заболеваний. Специалисты аграрной сферы сообщили, что клещи способны не только заразить человека или животное, но и испортить различные сельскохозяйственные культуры.

Что отпугивает клещей народные средства

Известно, что некоторые растения имеют сильный аромат, который способен отпугнуть не только грызунов, но и насекомых с вашего участка. Известный факт, что эфирные масла таких трав обычно используют против клещей и других вредных насекомых.

  • Известно, что розмарин имеет очень резкий аромат, который способен отпугнуть тлю, мух, клещей и других.
  • Полынь известна своим стойким, горьким запахом. Ее часто используют при изготовлении репеллентов против клещей, блох и моли.
  • Известный факт, что чеснок всегда используют на кухне, ведь он имеет особый запах. Аромат чеснока не переносят блохи и клещи.

Как обнаружить клещи во дворе

Перед тем как травить клещей в своем дворе, стоит проверить, действительно ли вредители есть на участке. Главред собрал интересные методы, как определить наличие клещей во дворе.

  • Возьмите метровую белую однотонную ткань и привяжите ее к палке.
  • Стоит пройтись этим инструментом по всем закоулкам двора. Необходимо водить белой тканью по траве.
  • Если клещи есть в вашем дворе, то часть их точно зацепится за ткань и вы их увидите.

Когда нельзя обрабатывать участок от клещей

Распыление химикатов необходимо проводить, когда на улице нет ветра и дождя. Лучше выбрать теплый и солнечный день, ведь тогда клещи будут вылезать на поверхность. Также помните, что не стоит поливать газон после обработки химикатами, ведь тогда вещество просто смоется.

Если вы хотите обрабатывать участок, где есть сад или огород, тогда стоит делать это за месяц до того, как начнут созревать ягоды и овощи. Необходимо опрыскивать не только траву, но и все, что выше полутора метров. Специалисты рекомендуют также обрабатывать нижние ветви деревьев, пороги и входные двери. Лучше обрабатывать всю территорию сразу, чем по частям.

Смотрите видео о том, что будет, если укусит клещ:

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