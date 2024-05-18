"Крысе свернут башку": раскрыт неожиданный сценарий ликвидации Путина

Владимир Путин уже не сможет сделать шаг назад, уверен Александр Сотник.

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Александр Сотник оценил вероятность ликвидации Владимира Путина / Главред, скрин

Все стороны, прямо или опосредованно участвующие в войне в Украине, кроме одной, не заинтересованы в его продолжении, заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Единственная сторона, которая не может и не готова закончить эту войну, заинтересована в пролонгации боевых действий, – это Россия, Кремль, Путин и его банда", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Публицист говорит, что даже если бы Путин захотел как-то закончить войну, он бы не смог сделать шаг назад – то, чего от него требуют.

"Потому что тогда пацанва его просто не поняла бы и задала ему вопрос: "А, собственно, за что мы все эти годы пластались? Положили столько организмов в Украине – за что? Отец родной, куда ты завёл нас, Сусанин-герой?". Путина бы не поняли, и крысе свернули бы башку", - добавил Сотник.

Смотрите видео - интервью Александра Сотника Главреду:

Ранее в ГУР назвали цели разгона информации о смерти диктатора. Внутренние процессы и противостояния в РФ проявляются совершенно в разных формах, подчеркнул Андрей Юсов.

Как известно, недавно Telegram-канал Генерал СВР писал, что у Путина якобы произошел серьезный приступ - кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. По данным канала, к Путину срочно вызвали медиков. Врачи провели реанимацию. У президента РФ якобы была остановка сердца.

Напомним, ранее Генерал СВР сообщил, что Путин якобы "умер" вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае, и в России "начинается переворот".

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