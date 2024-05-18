В Харькове прогремела серия взрывов: есть 'прилет', ранены дети

Российские оккупанты обстреляли жилой сектор Харькова, разрушено несколько домов.

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Россияне обстреляли Харьков / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.соm/Олег Синегубов

В субботу, 18 мая, в Харькове прогремела серия взрывов, в результате которых пострадали люди. В городе разрушено несколько домов. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

"В городе громко. Серия взрывов. Будьте осторожны", - написал Терехов.

Взрывы прогремели около 15:00. По словам городского головы, оккупанты ударили по жилому сектору, несколько частных домов разрушены.

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Вскоре глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил разрушение жилой инфраструктуры. Он отметил, что пострадали пять человек.

"Пять человек получили осколочные ранения в результате ударов по Харькову. Среди раненых двое детей: 13 и 16 лет - легкие", - сообщил Синегубов.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Удары России - взрывы в Харькове

Российские войска параллельно наступлению на фронте продолжают терроризировать украинские города ударами по гражданской инфраструктуре. Из-за регулярных обстрелов "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света во всех регионах страны.

Напомним, 16 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. Город атаковали вражеские БпЛА типа "Шахед".

Также 17 мая российские оккупанты ударили по Харькову КАБами. В результате удара погибли четыре человека. 16 человек лечатся в стационаре, двое - в тяжелом состоянии.

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