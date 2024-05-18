Ударит +26 градусов: в Украине резко изменится погода на следующей неделе

Погода в Украине претерпит изменения на следующей неделе, с 20 по 26 мая. В Украине начнется потепление из-за поступления теплых воздушных масс - будет повышаться как дневная, так и ночная температура.
Ночные заморозки уже закончились - они больше не ожидаются. О погоде на неделю с 20 по 26 мая рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщают Факты ICTV.
По ее словам, со следующей недели ночные температуры будут колебаться на уровне +8...+14 градусов. Дневные температуры также будут уже более теплыми и комфортными. Теплеть начнет уже с 18-19 мая - в эти дни столбики термометров днем будут достигать отметки +25 градусов.
Но местами в Украине будут осадки - с понедельника, 20 мая, в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди. Однако сильных циклонов или активных атмосферных фронтов в ближайшее время не будет.
Погода в Украине 19-20 мая
В воскресенье, 19 мая, и в понедельник, 20 мая, в Украине будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днем 19 мая в западных областях и на левобережье ожидаются местами кратковременные дожди и грозы. 20 мая такая же погода будет в северных областях нашей страны. На остальной территории осадков не будет.
Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25 градусов.
Погода в Украине 21-22 мая
Небольшие кратковременные дожди будут в эти дни местами в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются умеренные дожди. На остальной территории осадков не ожидается.
Температура ночью +8...+14 градусов, днем +20...+26 градусов. В среду, 22 мая, в западных областях будет +17...+23 градуса.
23-24 мая в западной части Украины ожидается +17...23 градусов.
Погода в Украине 26-27 мая
В эти дни кратковременные дожди будут в западных, Житомирской и Винницкой областях, а также на правобережье. На остальной территории Украины преимущественно без осадков.
Температура ночью +8...+14 градусов; днем +20...+26 градусов.
Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
Погода в Украине
Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 13 по 19 мая. Он предупредил о заморозках -3 градуса и грозах. Также он назвал дату потепления.
Также ранее метеоролог Игорь Кибальчич предупредил о резких изменениях в погоде. Он рассказал, какой будет погода на выходные, 18-19 мая, и предупредил о потеплении с дождями.
Напомним, ранее также сообщалось, что ворвутся дожди с грозами - стало известно, в каких областях будет бушевать непогода. Синоптики утверждают, что в Украину идет долгожданное потепление.
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