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Ударит +26 градусов: в Украине резко изменится погода на следующей неделе

Алёна Воронина
18 мая 2024, 14:31
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В Украину придет потепление, но вместе с ним наше государство накроют дожди.

Погода, природа, солнце
Погода в Украине станет теплее - температура будет подниматься даже до +26 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине претерпит изменения на следующей неделе, с 20 по 26 мая. В Украине начнется потепление из-за поступления теплых воздушных масс - будет повышаться как дневная, так и ночная температура.

Ночные заморозки уже закончились - они больше не ожидаются. О погоде на неделю с 20 по 26 мая рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщают Факты ICTV.

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По ее словам, со следующей недели ночные температуры будут колебаться на уровне +8...+14 градусов. Дневные температуры также будут уже более теплыми и комфортными. Теплеть начнет уже с 18-19 мая - в эти дни столбики термометров днем будут достигать отметки +25 градусов.

Но местами в Украине будут осадки - с понедельника, 20 мая, в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди. Однако сильных циклонов или активных атмосферных фронтов в ближайшее время не будет.

Погода в Украине 19-20 мая

В воскресенье, 19 мая, и в понедельник, 20 мая, в Украине будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днем 19 мая в западных областях и на левобережье ожидаются местами кратковременные дожди и грозы. 20 мая такая же погода будет в северных областях нашей страны. На остальной территории осадков не будет.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25 градусов.

Погода в Украине 19 мая
Погода в Украине 19 мая/ meteoprog
Погода в Украине 20 мая
Погода в Украине 20 мая/ meteoprog

Погода в Украине 21-22 мая

Небольшие кратковременные дожди будут в эти дни местами в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются умеренные дожди. На остальной территории осадков не ожидается.

Температура ночью +8...+14 градусов, днем +20...+26 градусов. В среду, 22 мая, в западных областях будет +17...+23 градуса.

23-24 мая в западной части Украины ожидается +17...23 градусов.

Погода в Украине 21 мая
Погода в Украине 21 мая/ meteoprog

Погода в Украине 26-27 мая

В эти дни кратковременные дожди будут в западных, Житомирской и Винницкой областях, а также на правобережье. На остальной территории Украины преимущественно без осадков.

Температура ночью +8...+14 градусов; днем +20...+26 градусов.

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 13 по 19 мая. Он предупредил о заморозках -3 градуса и грозах. Также он назвал дату потепления.

Также ранее метеоролог Игорь Кибальчич предупредил о резких изменениях в погоде. Он рассказал, какой будет погода на выходные, 18-19 мая, и предупредил о потеплении с дождями.

Напомним, ранее также сообщалось, что ворвутся дожди с грозами - стало известно, в каких областях будет бушевать непогода. Синоптики утверждают, что в Украину идет долгожданное потепление.

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