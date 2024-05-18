УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 19 мая: что запрещено делать во второе воскресенье после Пасхи

Юлия Закрепа
18 мая 2024, 11:03
141
Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 19 мая.
Церковный праздник 19 мая: что запрещено делать во второе воскресенье после Пасхи
Праздник 19 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 19 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на святых жен-мироносиц, преподобного Иоанна Готфского, епископа, мученика Перфения Жовковского, Римского.

Какой праздник 19 мая

В Украине и мире 19 мая отмечают такие праздники:

видео дня
  • День борьбы с гепатитом
  • День памяти жертв политических репрессий
  • День памяти умерших от СПИДа
  • Всемирный день семейного врача
  • День семейной медицины в Украине

Церковный праздник 19 мая

По новому церковному календарю, 19 мая в Украине отмечают и чтят память святых жен-мироносиц, преподобного Иоанна Готфского, епископа, мученика Перфения Жолковского, Римского.

Известно, что во второе воскресенье после Пасхи Православная Церковь чтит память святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и других, а также праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. Этот день Церковь отмечает как праздник всех женщин-христианок.

Когда распяли Иисуса, то народ, проходивший мимо, злословил и насмехался над Ним. Лишь Матерь его с любимым учеником Иоанном стояли у Креста, а женщины, которые пришли, были с ним и учениками во время его проповеди и которые служили, смотрели издалека на происходящее. Среди них были и выше перечисленные Мария Магдалина, Соломия и другие.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку относительно проведения календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 19 мая

  • В народе считают, что в этот день не стоит носить старую, поношенную или чужую одежду.
  • Известно, что 19 мая запрещено плакать, грустить и думать о негативе.
  • Считается, что в этот день лучше не подрезать деревья и не срезать цветы.

День Ангела 19 мая

19 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Акакий, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян, Анастасия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник майские праздники пасхальные праздники интересные новости церковный праздник
Реклама

Главное за день

"Это была первая волна": Зеленский сделал заявление о наступлении РФ на Харьков

"Это была первая волна": Зеленский сделал заявление о наступлении РФ на Харьков

11:49 Украина
Это подрывает обороноспособность Украины: ISW - о запрете США бить по РФ западным оружием

Это подрывает обороноспособность Украины: ISW - о запрете США бить по РФ западным оружием

09:41 Украина
"Буферная зона на Харьковщине": в ISW раскрыли коварный план наступления Путина

"Буферная зона на Харьковщине": в ISW раскрыли коварный план наступления Путина

08:55 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Война закончится в этот день и очень быстро : что сделает Украина с РФ - прогноз 172262

"Война закончится в этот день и очень быстро": что сделает Украина с РФ - прогноз

Все знают об этом : внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал громкое заявление 18355

"Все знают об этом": внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал громкое заявление

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ 17108

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ

За что штрафуют тех, кто самостоятельно пришли в ТЦК: объяснение юриста 11734

За что штрафуют тех, кто самостоятельно пришли в ТЦК: объяснение юриста

Последние новости

12:00

Войска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – Гетьман

11:49

Эскортница Овсянникова платит Филиппу Киркорову миллионы за услуги - детали

11:49

"Это была первая волна": Зеленский сделал заявление о наступлении РФ на Харьков

11:42

Почему говорить "велике дякую" неправильно: какой распространенной ошибки стоит избегатьВидео

11:03

Церковный праздник 19 мая: что запрещено делать во второе воскресенье после Пасхи

Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана ТрампаВойна с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа
10:48

Оккупанты могут начать 2-й этап наступления: генерал сказал, какой регион под угрозой

10:36

Китайский гороскоп на завтра 19 мая: Змеям - финансовые проблемы, Лошадям - гнев и обида

10:02

Сразу уехали домой: Андрей Данилко разозлил фанатов на концерте - причина

09:59

Гороскоп Таро на июнь 2024: Весам - счастье, Скорпионам - награда, Стрельцам - успехВидео

Реклама
09:41

Это подрывает обороноспособность Украины: ISW - о запрете США бить по РФ западным оружием

09:09

Гороскоп на завтра 19 мая: Весам - истощение, Девы - проведите время с коллегой

08:55

"Буферная зона на Харьковщине": в ISW раскрыли коварный план наступления Путина

08:27

Гороскоп Таро на июнь 2024: Ракам - радость, Львам - деньги, Девам - разочарованиеВидео

08:24

РФ ночью атаковала дронами 5 областей Украины, были атакованы 2 энергообъекта: детали

08:00

Трамп не даст Путину водить его за нос в Украинемнение

07:42

Украина хочет бить американским оружием по РФ и попросила разрешения у США - WSJ

07:10

Загадка для самых внимательных: надо найти число 56 среди 55 за 10 секунд

06:36

Наступление на Киев 2.0: есть ли повод для паники?мнение

05:43

Носки будут как новые: мужчина поделился лайфхаком, как отбелить старые носкиВидео

05:10

Почему нельзя говорить "нижня білизна": какую распространенную ошибку часто делают украинцыВидео

Реклама
04:35

Когда начнутся переговоры о мире и причем тут Китай: эксперт дал ответ

03:15

Как зарядить iPhone без зарядки: мужчина показал гениальный метод с батарейкойВидео

02:35

"Будут очень болезненные удары": полковник анонсировал мощные "прилеты" в РФ

02:00

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ

01:47

Загорелось 8000 кв. м, есть жертвы: подробности ракетной атаки в Одесской областиФотоВидео

01:30

Китай "нарывается на санкции": когда Пекин может пойти на уступки – мнение

00:02

Победа Украины не обезопасит НАТО: генерал заявил, что РФ будет угрозой на долгие годы

17 мая, пятница
23:10

На территории военной академии в Петербурге произошел загадочный взрыв: что случилось

22:58

В Туапсе остановился НПЗ после атаки беспилотников - Reuters

22:50

Хитро и гениально: зачем кладут губку для посуды в отсек стиралки и в барабанВидео

22:14

Будут ли после 18 мая раздавать повестки на улицах: в Минобороны дали ответ

22:11

РФ пытается ослабить ВСУ по всему фронту: Зеленский о наступлении на Харьковщине

21:20

Лишние мысли исчезнут сами: как заснуть за считанные минуты - простой способВидео

20:55

Из-под завалов достали тело 4-летней девочки: на Львовщине обвалилась стена домаФото

20:54

"Обнадеживающие новости": в Укрэнерго сказали, будут ли выключать завтра свет

20:46

Пономарев оценил, насколько сильно русские элиты верны Кремлю

20:32

Как стерилизовать банки десятками и без пара: Клопотенко поделился секретомВидео

20:15

Россию ждут более зажигательные атаки украинских дроновмнение

20:11

"Плакала и глушила эмоции": Рамина рассказала о смерти друга-бойца на фронте

20:10

Мужчинам за границей будут предоставлять консульские услуги по-новому: что изменилось

Реклама
20:03

Без мясорубки: невероятные рубленые котлеты вместо обычных - пальчики оближешьВидео

19:35

Ворвутся дожди с грозами: в каких областях будет бушевать непогода

19:03

Будут ли выключать украинцам летом свет: гендиректор Yasno сказал, к чему готовиться

18:59

Крыс и мышей в саду больше не будет: чем нужно обработать участокВидео

18:59

"Все знают об этом": внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал громкое заявление

18:51

За что штрафуют тех, кто самостоятельно пришли в ТЦК: объяснение юриста

18:37

На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК

18:35

Король Чарльз принял сложное решение на счет Кейт Миддлтон - королевская семья ошарашена

18:21

Украина потеряла больше территорий, чем вернула во время контрнаступления - WP

18:02

Стаж для работающих пенсионеров: как докупить и сколько доплачивают украинцам

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломкиНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиЖенские стрижкиНовости модыОкрашивание волосСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять