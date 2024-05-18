Церковный праздник 19 мая: что запрещено делать во второе воскресенье после Пасхи

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 19 мая.

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Праздник 19 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 19 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на святых жен-мироносиц, преподобного Иоанна Готфского, епископа, мученика Перфения Жовковского, Римского.

Какой праздник 19 мая

В Украине и мире 19 мая отмечают такие праздники:

видео дня

День борьбы с гепатитом

День памяти жертв политических репрессий

День памяти умерших от СПИДа

Всемирный день семейного врача

День семейной медицины в Украине

Церковный праздник 19 мая

По новому церковному календарю, 19 мая в Украине отмечают и чтят память святых жен-мироносиц, преподобного Иоанна Готфского, епископа, мученика Перфения Жолковского, Римского.

Известно, что во второе воскресенье после Пасхи Православная Церковь чтит память святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и других, а также праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. Этот день Церковь отмечает как праздник всех женщин-христианок.

Когда распяли Иисуса, то народ, проходивший мимо, злословил и насмехался над Ним. Лишь Матерь его с любимым учеником Иоанном стояли у Креста, а женщины, которые пришли, были с ним и учениками во время его проповеди и которые служили, смотрели издалека на происходящее. Среди них были и выше перечисленные Мария Магдалина, Соломия и другие.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку относительно проведения календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 19 мая

В народе считают, что в этот день не стоит носить старую, поношенную или чужую одежду.

Известно, что 19 мая запрещено плакать, грустить и думать о негативе.

Считается, что в этот день лучше не подрезать деревья и не срезать цветы.

День Ангела 19 мая

19 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Акакий, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян, Анастасия.

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