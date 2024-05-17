Церковный праздник 18 мая: что категорически запрещено делать в этот день

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 18 мая.

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Какой завтра праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 18 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на святых отцов семи Вселенских соборов.

Какой праздник 18 мая

В Украине и мире 18 мая отмечают такие праздники:

видео дня

День борьбы за права крымскотатарского народа

День науки в Украине

День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа

Международный день астрономии

Международный день музеев

Всемирный день собак

Церковный праздник 18 мая

По новому церковному календарю, 18 мая в Украине отмечают и чтят память святых отцов семи Вселенских соборов.

Известно, что Вселенские Соборы - это собрание на котором собираются предстоятели и представители всех Поместных Церквей. На своих созывах они решают вопросы о лишении власти ересей и утверждении истин вероучения, для установления правил во всех Церквях.

Вселенский Собор - это единственный верховный авторитет во вселенской Православной Церкви по вопросам вероучения и законодательства. По действию через него и в нем Святого Духа, имеет свойство непогрешимости: определения, и правила Вселенского Собора простираются на все Поместные Церкви и на все времена. Известно, что всего было 7 Вселенских Соборов с 325 по 787 годы:

Никейский Константинопольский Эфесский Халкидонский Константинопольский 2-й Константинопольский 3-й Никейский 2-й

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 18 мая

Считается, что в этот день запрещено рубить деревья, дрова и даже нельзя обрывать веточки.

Не стоит в 18 мая громко веселиться и танцевать, лучше в этот день посетить церковь.

В народе считают, что также в этот день не стоит ссориться, ведь ссора может затянуться на недели.

День Ангела 18 мая

18 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Александра, Джулия, Ефросиния, Клавдия, Кристина, Мотрена, Фаина, Юлия.

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