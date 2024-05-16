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Церковный праздник 17 мая: что запрещено делать на святого Андроника

Юлия Закрепа
16 мая 2024, 15:43
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 17 мая.
Церковный праздник 17 мая: что запрещено делать на святого Андроника
Какой праздник 17 мая / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Праздник 17 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на апостола Андроника.

Какой праздник 17 мая

В Украине и мире 17 мая отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день информационного сообщества
  • Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией
  • День пульмонолога
  • Всемирный день Интернета
  • День плюшкина

Церковный праздник 17 мая

По новому церковному календарю, 17 мая в Украине отмечают и чтят память апостола Андроника и других с ним.

Известно, что апостол Андроник был одним из числа семидесяти и был епископом Паннонии. Святой Андроник известен своими апостольскими трудами, обращением язычников в христианство, разрушением языческих храмов и сооружением церквей. Он был родственником апостола Павла и сподвижником в его миссионерской деятельности. Андроник и его помощница Юния много потрудились, проповедуя Евангелие язычникам.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 17 мая

  • В народе считают, что в этот день нельзя устраивать громкие гуляния и пение. Существует мнение, что того, кто не послушается этого, будут ждать серьезные проблемы.
  • Также в этот день не стоит планировать поездки в дальние города, существует риск, что они могут закончиться неудачей.

День Ангела 17 мая

17 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.

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