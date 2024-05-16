Россияне ударили "кассетками" по месту эвакуации под Волчанском: целились в волонтеров

Противник продолжает нарушать международное право, бьет кассетными снарядами по гражданскому населению.

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РФ атаковала Волчанскую громаду / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС в Харьковской области

Российские оккупанты в четверг, 16 мая, нанесли удары кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Прилеты пришлись по месту скопления волонтеров и экстренных служб.

"Посреди белого дня, когда от обстрелов спасаются десятки людей, работают волонтеры и гражданские экстренные службы", - отметил Синегубов. видео дня

Есть пострадавшие среди волонтеров и представителей местной власти.

"Пять человек пострадали - двое медиков, двое водителей, получил ранения начальник Волчанской городской военной администрации", - говорится в сообщении главы ОГА.

В комментарии Суспильному руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко уточнил, что РФ умышленно целилась из реактивных систем залпового огня по месту эвакуации.

"В результате ранены четверо работников службы 103, которые в это время оказывали помощь гражданам, главу местной военной администрации Томаза Гамбарашвили. К счастью, ранения легкие, однако получили осколочные ранения и контузии. Били исключительно с целью поразить гражданское население, ведь не было тайной, что в этом месте находится именно гражданское население", - сказал он.

Волчанск - ситуация в городе и Харьковской области

Продолжаются бои за Волчанск и север Харьковской области. После прорыва границы 10 мая оккупантам удалось захватить значительную территорию "серой зоны".

Украинские войска, несмотря на дефицит боеприпасов, регулярно контратакуют штурмовые подразделения агрессора. Зеленский утверждал, что ситуацию удалось взять под контроль.

Впрочем, сегодня, 16 мая, аналитики подтвердили пребывание оккупантов в больнице Волчанска, расположенной в центре населенного пункта.

По данным наблюдателей, россияне берут гражданских местных жителей в плен, зафиксированы случаи расстрелов.

Что за город Волчанск? Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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