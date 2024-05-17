УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин хочет договориться о мире, но не с Украиной: Маломуж раскрыл детали

Анна Ярославская
17 мая 2024, 05:32
1227
Кроме ядерного шантажа у Путина нет рычагов, чтобы заставить мир учесть его условия.
Владимир Путин, Николай Маломуж
Путин хочет договориться о мире с США и Европой, сказал Николай Маломуж / Коллиж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Российский диктатор Владимир Путин пытается запугивать Запад ядерным оружием, потому что видит консолидацию мировых игроков против него. При помощи угроз хозяин Кремля повышает ставки, чтобы с ним считались на Западе и согласились вести переговоры и приняли путинскую модель мира. Об этом заявил в интервью Главреду бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, Путин хочет договориться о мире на своих условиях, но не с Украиной, а с США и Европой.

"Условия Путина известны: страны бывшего СНГ являются зоной влияния Москвы; Россия должна сохранить влияние на восточный блок Евросоюза; под контролем РФ должны остаться уже оккупированные российскими войсками украинские территории; должна быть создана "санитарная зона"; Украина не должна стать членом НАТО", - сказал Маломуж.

видео дня

При этом идея Путина не воспринимается мировыми лидерами. А кроме ядерного шантажа у Путина нет рычагов, чтобы заставить мир учесть его условия.

"Другая цель ядерного шантажа Путина заключается в попытке заставить Запад отказаться от поддержки Украины. Ведь Путин понимает, что скоро у него будут серьезные проблемы. Россия не является мощным игроком, и даже в оборонном формате ее ресурсы исчерпаны, в том числе и человеческие", - считает Маломуж.

По словам генерала, западная помощь Украине и наращивание ею мощности ВПК являются предпосылками не только для стабилизации фронта, но и нанесения контрударов Силами обороны Украины по врагу в течение уже ближайших месяцев и появления перспективы освобождения оккупированных территорий.

"Все это Путин пытается остановить ядерным шантажом. В частности, он пытается сорвать поставки западных вооружений украинским войскам: ATACMS, Storm Shadow, F-16, управляемых авиационных бомб США, боеприпасов, дополнительных ресурсов для Patriot. Все это даст ВСУ преимущество на фронте над противником, даже при том, что у него больше человеческий ресурс", - объяснил генерал.

"Россия осознала приближение своего стратегического проигрыша, причем уже в ближайшее время, а не через год-два или пять. Поэтому Путин пытается оставить за собой те украинские территории, которые российские войска уже захватили, и заставить Запад отказаться от поставок Украине вооружения, шантажируя его ядерным оружием. Поэтому основная идея Путина – давить до конца", - сказал Маломуж.

Но поскольку у Путина нет других ресурсов, он шантажирует мир тактическим ядерным оружием, считает Маломуж.

При этом генерал армии считает, что Путин вряд ли прибегнет к применению тактического ядерного оружия, поскольку этому будут противодействовать прежде всего страны НАТО.

"Ведь применение тактического ядерного оружия, как правило, переходит в применение стратегического – баллистических ракет с ядерными боеголовками, что создает угрозу всему миру, в том числе и ядерным государствам … Я считаю, что Путин не посмеет применить ядерное оружие против Украины или европейских стран", - резюмировал Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Визит Путина в Китай и переговоры о мире - последние новости

16-17 мая российский диктатор Владимир Путин будет находиться в Китае по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

Накануне визита Путин заявил, что он поддерживает план Китая по урегулированию войны в Украине. При этом глава Кремля заявил, якобы Пекин "понимает конфликт и что за ним стоит".

Пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно будет обсуждать войну в Украине на переговорах с Си Цзиньпином.

"Украина обязательно будет обсуждаться", - сказал Песков.

В Госдепе Соединенных Штатов Америки перед визитом Путина в Китай сделали важное обращение к Пекину. В Госдепе призвали КНР прекратить поддержку страны-агрессора России в ее агрессивной политике против Украины, если Пекин рассчитывает восстановить продуктивные отношения с Европой.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ядерное оружие Владимир Путин Николай Маломуж мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

В РФ прогремело более 35 взрывов: из-за атаки дронов загорелся порт, нефтебаза и НПЗ

В РФ прогремело более 35 взрывов: из-за атаки дронов загорелся порт, нефтебаза и НПЗ

07:11 Мир
Почему оккупанты зациклились на Волчанске и какая их настоящая цель - эксперт

Почему оккупанты зациклились на Волчанске и какая их настоящая цель - эксперт

05:05 Украина
Горела стоянка самолетов и склад топлива: появились снимки аэродрома "Бельбек" после атаки

Горела стоянка самолетов и склад топлива: появились снимки аэродрома "Бельбек" после атаки

01:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путинист Владимир Пресняков категорически высказался о сыне Никите - детали 91924

Путинист Владимир Пресняков категорически высказался о сыне Никите - детали

Гороскоп Таро на июнь 2024: Овнам - предложение, Тельцам - исполнение мечты, Близнецам - деньги 44175

Гороскоп Таро на июнь 2024: Овнам - предложение, Тельцам - исполнение мечты, Близнецам - деньги

У кого Пугачева отбила Галкина в начале нулевых - названо имя известной ведущей 28345

У кого Пугачева отбила Галкина в начале нулевых - названо имя известной ведущей

Кто не подлежит мобилизации по новому закону: все категории и объяснения юриста 10128

Кто не подлежит мобилизации по новому закону: все категории и объяснения юриста

Последние новости

07:11

В РФ прогремело более 35 взрывов: из-за атаки дронов загорелся порт, нефтебаза и НПЗ

07:10

Найти ошибку за 6 секунд сможет только самый внимательный: лучший способ проверить себя

06:10

Что из себя представляет ПВО в Крымумнение

05:32

Путин хочет договориться о мире, но не с Украиной: Маломуж раскрыл детали

05:05

Почему оккупанты зациклились на Волчанске и какая их настоящая цель - эксперт

Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана ТрампаВойна с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа
04:30

Предательница Наташа Королева срочно покинула Москву вместе с мужем - причина

04:00

Фокус-покус: Иллюзиониста Копперфильда обвинили домогательствах

03:28

Пятен от воды больше не будет: чем нужно натереть кран - уникальный методВидео

02:20

Сколько можно хранить семена: стоит знать срок годности для каждого растения

Реклама
01:43

Горела стоянка самолетов и склад топлива: появились снимки аэродрома "Бельбек" после атакиФото

01:30

Беннифер идут ко дну: Джей Ло и Аффлек как никогда близки к разводу - причина

00:00

Харьков массово атаковали вражеские "Шахеды": есть попадания, возник пожар

16 мая, четверг
23:39

ВСУ тысячами уничтожают оккупантов: генерал сказал, сможет ли РФ окружить Харьков

23:09

Будут большие потери, но РФ не остановится: в НАТО сказали, прорвут ли россияне фронт

22:53

СМИ: в НАТО близки к отправке в Украину инструкторов, это "размоет" красные линии

22:50

Стыдится даже фамилии: дочь Анастасии Волочковой отреклась от матери

22:11

"Сердце в штаны упало": Билык высказалась про выступление Украины на Евровидении

21:55

РФ стягивает силы под Сумскую область, может начаться наступление - Reuters

21:49

Супер мама: Наталья Могилевская показала редкий кадр младшей дочери

21:19

"Добавили уверенности": Зеленский - о тяжелых боях на Харьковщине

Реклама
20:53

Путин прибыл в Китай: о чем (не)говорил с Си в первый день визита

20:53

По всей Украине завтра снова будут выключать свет: в какие часы

20:30

Жена Виктора Павлика в слезах призналась в трудных для семьи временах

20:03

ВСУ остановили активное продвижение россиян: в ОВА раскрыли ситуацию на Харьковщине

19:39

Встреча Путина и Си: о чем они договорилисьВидеоблоги

19:37

В Украину идет потепление: когда в регионы вернутся грозовые дожди

19:28

Москва в проигрыше: эксперт рассказал, что ждет ядерное оружие оккупантов

19:27

У кого Пугачева отбила Галкина в начале нулевых - названо имя известной ведущей

19:22

В опасности – запад Украины: Зеленский назвал новую цель ракетных атак РФ

19:10

Путин никому не доверяет, его паранойя растетмнение

19:06

Россия разрушила две мощнейшие ТЭС почти на 80%: в Центрэнерго бьют тревогу

18:31

София Ротару в стильной вышиванке поздравила украинцев с праздником

18:28

Продвижение РФ на фронте можно остановить: майор назвал 3 решающих фактора

18:25

Цены подняли на 37%: в Украине стремительно выросла стоимость популярной ягоды

18:10

Удары по Бельбеку - только начало, Крым ожидают масштабные атаки F-16 - Свитан

17:40

"Прости меня": морально самая сложная эвакуация из Волчанска, плакали всеВидео

17:33

РФ не имеет ресурсов для наступления: Селезнев назвал цель россиян на Харьковщине

17:23

Мика Ньютон с темными длинными волосами и челкой стала неузнаваемой

16:58

В Украине снова пропадает свет: графики отключений: графики отключений

16:49

Особая связь: Пономарев назвал причину назначения Белоусова в Минобороны РФ

Реклама
16:46

Как отмыть ершик для унитаза: надо делать одно действие, чтобы не распространять микробыВидео

16:22

"Байден выгоднее Китаю": Кулик сказал, изменится ли позиция КНР после выборов в США

16:04

"Нужны две системы Patriot": Зеленский пояснил, как можно отбиться от атак РФ на Харьков

16:03

Важные изменения: как пересечь границу после вступления в силу закона о мобилизации

16:00

Маричка Падалко довела до слез военным навыком сына-школьника

15:53

Россияне ударили "кассетками" по месту эвакуации под Волчанском: целились в волонтеров

15:52

Бронь для работников Glovo и Favbet Tech: в Кабмине отреагировали на скандал

15:50

"Уже даже узнать сложно": Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж

15:48

Мухарский рассказал, что покойный Кива делал с его женой-путинисткой Снежаной Егоровой

15:47

Прямо в центре Волчанска: оккупанты захватили больницу - Bild

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Интересное
Украинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять