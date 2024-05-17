Путин хочет договориться о мире, но не с Украиной: Маломуж раскрыл детали

Кроме ядерного шантажа у Путина нет рычагов, чтобы заставить мир учесть его условия.

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Путин хочет договориться о мире с США и Европой, сказал Николай Маломуж / Коллиж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Российский диктатор Владимир Путин пытается запугивать Запад ядерным оружием, потому что видит консолидацию мировых игроков против него. При помощи угроз хозяин Кремля повышает ставки, чтобы с ним считались на Западе и согласились вести переговоры и приняли путинскую модель мира. Об этом заявил в интервью Главреду бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, Путин хочет договориться о мире на своих условиях, но не с Украиной, а с США и Европой.

"Условия Путина известны: страны бывшего СНГ являются зоной влияния Москвы; Россия должна сохранить влияние на восточный блок Евросоюза; под контролем РФ должны остаться уже оккупированные российскими войсками украинские территории; должна быть создана "санитарная зона"; Украина не должна стать членом НАТО", - сказал Маломуж.

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При этом идея Путина не воспринимается мировыми лидерами. А кроме ядерного шантажа у Путина нет рычагов, чтобы заставить мир учесть его условия.

"Другая цель ядерного шантажа Путина заключается в попытке заставить Запад отказаться от поддержки Украины. Ведь Путин понимает, что скоро у него будут серьезные проблемы. Россия не является мощным игроком, и даже в оборонном формате ее ресурсы исчерпаны, в том числе и человеческие", - считает Маломуж.

По словам генерала, западная помощь Украине и наращивание ею мощности ВПК являются предпосылками не только для стабилизации фронта, но и нанесения контрударов Силами обороны Украины по врагу в течение уже ближайших месяцев и появления перспективы освобождения оккупированных территорий.

"Все это Путин пытается остановить ядерным шантажом. В частности, он пытается сорвать поставки западных вооружений украинским войскам: ATACMS, Storm Shadow, F-16, управляемых авиационных бомб США, боеприпасов, дополнительных ресурсов для Patriot. Все это даст ВСУ преимущество на фронте над противником, даже при том, что у него больше человеческий ресурс", - объяснил генерал.

"Россия осознала приближение своего стратегического проигрыша, причем уже в ближайшее время, а не через год-два или пять. Поэтому Путин пытается оставить за собой те украинские территории, которые российские войска уже захватили, и заставить Запад отказаться от поставок Украине вооружения, шантажируя его ядерным оружием. Поэтому основная идея Путина – давить до конца", - сказал Маломуж.

Но поскольку у Путина нет других ресурсов, он шантажирует мир тактическим ядерным оружием, считает Маломуж.

При этом генерал армии считает, что Путин вряд ли прибегнет к применению тактического ядерного оружия, поскольку этому будут противодействовать прежде всего страны НАТО.

"Ведь применение тактического ядерного оружия, как правило, переходит в применение стратегического – баллистических ракет с ядерными боеголовками, что создает угрозу всему миру, в том числе и ядерным государствам … Я считаю, что Путин не посмеет применить ядерное оружие против Украины или европейских стран", - резюмировал Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Визит Путина в Китай и переговоры о мире - последние новости

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Пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно будет обсуждать войну в Украине на переговорах с Си Цзиньпином.

"Украина обязательно будет обсуждаться", - сказал Песков.

В Госдепе Соединенных Штатов Америки перед визитом Путина в Китай сделали важное обращение к Пекину. В Госдепе призвали КНР прекратить поддержку страны-агрессора России в ее агрессивной политике против Украины, если Пекин рассчитывает восстановить продуктивные отношения с Европой.

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