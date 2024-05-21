'5 лет еще не закончились': Зеленский сделал заявление насчет сроков президентства

Срок пребывания на посту президента Украины Владимира Зеленского продолжает продолжаться даже после окончания пятилетнего периода из-за введения на территории государства военного положения. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Reuters.
Отвечая на вопрос журналиста относительно того, справился ли он со своей работой за последние 5 лет президентства, Владимир Зеленский отметил, что его президентский срок еще не закончился.
"Мои пять лет еще не закончились, из-за военного положения они продолжаются. Я не могу оценивать свою деятельность. Это просто не очень этично. Я думаю, что взгляд всегда справедлив где-то сбоку и я не буду спорить с этим взглядом и не собираюсь. Справедливость она всегда где-то посередине", - сказал он.видео дня
Зеленский подчеркнул, что он счастлив возглавлять страну, где люди не отказываются от стоящих перед ними вызовов и не "оборачиваются спиной".
"Я горжусь, что я президент Украины, вот мое отношение к этим пяти годам", - сказал он.
Когда истекает президентский срок Владимира Зеленского?
20 мая 2024 года формально истекает президентский срок Владимира Зеленского. Согласно Конституции президент будет находиться в должности до избрания нового главы государства, а по закону во время военного положения выборы не проводятся. Следовательно, согласно основному закону, президент и Верховная Рада должны выполнять свои полномочия до следующих выборов, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в комментарии "Радио Свобода".
Президентский срок Зеленского - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Центральная избирательная комиссия подтвердила, что после 20 мая у Президента Владимира Зеленского не возникнет никаких проблем с легитимностью, и он должен выполнять свои полномочия до назначения нового президента.
Согласно Конституции, полномочия президента продолжаются до инаугурации нового президента или до второго срока, а выборы нового президента должны быть проведены в течение 30 дней после окончания военного положения, заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявление российского диктатора Владимира Путина по вопросам с нелегитимностью украинского президента в случае подписания договоров между государствами.
Кроме того, Путин сделал циничное заявление относительно наступления российских войск на Харьковщине. Он отметил, что у Кремля нет планов по захвату Харькова, а также обвинил Украину в наступлении РФ на севере Харьковской области.
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