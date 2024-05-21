Ситуация может ухудшиться: сколько продлится наступление РФ на Харьковщине - прогноз

Обострение ситуации на севере Харьковской области и вдоль всей границы с Россией будет продолжаться до полной победы Украины, считает военный эксперт.

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Как долго продлится обострение ситуации на Харьковщине - прогноз полковника / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatelivemap

Российские оккупационные войска будут растягивать линию фронта вдоль всей российско-украинской границы вплоть до Черниговской области. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.

Он подчеркнул, что по логике ведения боевых действий, линия боевого столкновения уже давно должна была бы проходить вдоль всей украинско-российской границы.

"В этом плане у нас какая-то, мягко говоря, неправильная война. Воюем на юге Украины, а направление на Москву - конь не валялся. Общее направление на север - с Харьковщины на Белгород, с Сумщины на Курщину и Брянщину, с Черниговщины на Брянщину - было полностью открытым. Ни мы, ни русские военных действий там не проводили. Это как в одной из реприз из прошлого: здесь играем, здесь не играем, а здесь мы рыбу заворачивали", - сказал Свитан.

Военный эксперт отмечает, что эти 600 километров государственной границы уже должны стать линией боевого столкновения различной интенсивности. Действия там уже переходят в реальные боевые действия, и дальнейшее развитие ситуации зависит от наличия сил и средств с обеих сторон.

"Действия россиян в районе Харькова и Волчанска будут растягиваться по всей линии границы, вплоть до Черниговщины. Это все будет продолжаться до полного разгрома российской армии и нашей победы", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, что будет с войсками России до конца года:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию в районе города Волчанск. В то же время ситуация на харьковском направлении остается напряженной, сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее допустил возможность наступательных действий российской оккупационной армии в Сумской области. Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан отметил, что такая угроза действительно существует, но сил и средств противника в этом районе недостаточно для масштабных операций, подобных тем, что проводятся на севере Харьковской области. Он также высказал мнение, что если оккупанты перебросят часть резервов с Харьковского направления в Сумы, то смогут продвинуться на глубину около 3-4 километров, до второй линии обороны.

За последние полгода поставки боеприпасов и военной техники от партнеров Украине были прекращены. Теперь, чтобы возобновить этот процесс, понадобится минимум месяц, а, скорее всего, полтора-два месяца. Фронт, вероятно, удастся стабилизировать только примерно в конце июня. Такое мнение высказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.

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