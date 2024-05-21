ЕС одобрил решение передать Украине доходы от замороженных активов РФ: куда направят средства

В этом году Украина может получить до 3 миллиардов евро. 90% средств пойдут на военную поддержку.

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ЕС одобрил решение передать Украине доходы от замороженных активов РФ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43 отдельная механизированная бригада

Европейский союз одобрил решение передать Украине доходы от замороженных активов страны-агрессора России.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Twitter. По его словам, только в этом году Украина может получить до 3 миллиардов евро.

"Сегодня в рамках ЕС мы приняли решение о передаче Украине средств, полученных в результате замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году эта сумма может составить до 3 млрд евро", - сообщил Липавский. видео дня

Он отметил, что 90% средств пойдут на военную поддержку.

Глава чешского МИД подчеркнул, что "Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее агрессивной войной".

Напомним, в ответ на полномасштабную войну, которую Россия развязала против Украины, страны Запада заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался относительно передачи Украине замороженных российских активов. Он отмечал, что недоволен действиями западных партнеров, которые лишь говорят об этом, но так до сих пор и не передали Украине средства.

Также сообщалось, что в ПАСЕ приняли решение относительно замороженных активов РФ. 16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую изъять замороженные российские активы и использовать их в пользу Украины.

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