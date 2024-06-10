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В РФ выдали бред по поводу ударов по F-16 на аэродромах за границей

Дмитрий Видоменко
10 июня 2024, 15:07
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В России пытались пригрозить Украине - мол будут считать предоставленные ВСУ самолеты, базирующиеся за рубежом, "законными целями".
F-16, Кремль
F-16 для Украины - в Кремле пригрозили ударами по аэродромам за границей / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Утреннее заявление начальника авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергея Голубцова о том, что определенное количество истребителей F-16, которые партнеры передадут Украине, будут храниться на безопасных авиабазах за рубежом, вызвала у кремлевских пропагандистов и путинских прихлебателей нездоровый ажиотаж. Руководитель комитета Госдумы страны-агрессора РФ по обороне Андрей Картаполов немедленно начал кричать в комментарии пропагандистским СМИ о том, что русская армия по таким авиабазам будет наносить удары.

"Если они [истребители F-16 - Главред] будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут ["законными целями" для армии страны-агрессора ВС РФ - Главред]. Включая аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями", – буквально орал он.

В своем шапкозакидательском раже Картаполов даже заявил, что если истребители взлетают с аэродромов третьих стран, после чего заходят в воздушное пространство Украины, то они также являются законной целью для российских сил.

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Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине F-16 - последние новости по теме

Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия этим летом планируют отправить в Киев более 60 самолетов F-16 американского производства.

31 мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину.

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца года. Об этом заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб.

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что Украина сможет использовать предоставленные Нидерландами истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории страны-агрессора России.

ф-16 f-16 инфографика

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F-16 истребитель-перехватчик
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