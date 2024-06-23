"Все решит политическая воля": Огрызко оценил соглашение по безопасности Украины и США

Украина недавно заключила соглашение по безопасности с США, но на фоне других оно выглядит не слишком убедительно. Политолог объяснил, в чем дело.

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Поддержка США Украины согласно соглашению по безопасности будет, однако нужна политическая воля / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины, flickr

После заключения соглашения о безопасности между Украиной и США у многих закрались сомнения, а не дали ли Штаты гарантии помощи Киеву только до тех пор, пока им будет хотеться. На самом же деле, Вашингтон обязался оказывать помощь Украине, пока это будет возможно.

Об этом в чате на Главреде заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко. Он указал на статью, которая может гарантировать долговременную поддержку США.

"В конце соглашения есть статья, где говорится о том, что стороны будут выполнять свои обязательства в рамках национального законодательства и в пределах своих финансовых возможностей. Рассчитывать мы можем только на наличие политической воли президента США, но этого мало, потому что у него нет денег - деньги и разрешение на использование денег из бюджета страны предоставляет парламент", - говорит руководитель Центра исследований России.

По его словам, здесь стоит вспомнить то, что происходило в Штатах последние шесть месяцев. Президент Байден хоть и хотел оказать помощь Украине, но Конгресс не давал возможности это реализовать.

Смотрите видео, будут ли, по мнению Огрызко, США выполнять заключенное с Украиной соглашение о безопасности:

"Поэтому нужно сочетание двух составляющих: политической воли президента США, каким бы он ни был, и политической воли парламента. Если эти два условия положительно сойдутся, мы сможем получать от США все то, что нам нужно". - добавил Огрызко.

Он утверждает, что в предыдущих статьях соглашения между США и Украиной прописано много правильных вещей. Вопрос лишь в их выполнении - если Штаты решатся на это, Украина получит серьезную помощь.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Соглашения по безопасности Украины с западными странами

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