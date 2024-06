Зеленского беспокоит 'мелкий шрифт' в соглашении с США: в NYT раскрыли 'подводные камни'

Подписанное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и США может отменить новая власть в Белом доме. Вероятность такого развития событий волнует президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Бывший президент США Дональд Трамп использовал именно такую лазейку в 2018 году, чтобы разорвать "ядерную сделку" с Ираном, подписанную его предшественником Бараком Обамой. The New York Times отмечает, что Трамп не скрывает свое негативное отношение к Украине и желание уменьшить финансовые обязательства США перед Киевом.

Директор проекта транснациональных угроз Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс отметил, что соглашение, подписанное Зеленским и Байденом, не удовлетворяет ожидания Украины относительно реального членства в НАТО. По его словам, в отличие от бумажки, членство в НАТО трудно отменить.

"С одной стороны, это полезный шаг для установления долгосрочных отношений с Украиной. С другой стороны, он далек от того, чего на самом деле хотят украинцы: настоящего членства в НАТО", - сказал Джонс.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.