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Зеленского беспокоит "мелкий шрифт" в соглашении с США: в NYT раскрыли "подводные камни"

Руслана Заклинская
15 июня 2024, 00:22
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Договор, подписанный Зеленским и Байденом, далек от того, чего действительно хотят украинцы.
Зеленского беспокоит 'мелкий шрифт' в соглашении с США: в NYT раскрыли 'подводные камни'
Украина рискует потерять соглашение о безопасности с США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Подписанное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и США может отменить новая власть в Белом доме. Вероятность такого развития событий волнует президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет американское издание The New York Times.

"Любая из сторон может расторгнуть это Соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам", которое "вступит в силу через 6 месяцев", - указано в одном из абзацев договора.

Бывший президент США Дональд Трамп использовал именно такую лазейку в 2018 году, чтобы разорвать "ядерную сделку" с Ираном, подписанную его предшественником Бараком Обамой. The New York Times отмечает, что Трамп не скрывает свое негативное отношение к Украине и желание уменьшить финансовые обязательства США перед Киевом.

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Директор проекта транснациональных угроз Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс отметил, что соглашение, подписанное Зеленским и Байденом, не удовлетворяет ожидания Украины относительно реального членства в НАТО. По его словам, в отличие от бумажки, членство в НАТО трудно отменить.

"С одной стороны, это полезный шаг для установления долгосрочных отношений с Украиной. С другой стороны, он далек от того, чего на самом деле хотят украинцы: настоящего членства в НАТО", - сказал Джонс.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Зеленского беспокоит 'мелкий шрифт' в соглашении с США: в NYT раскрыли 'подводные камни'
Договоры о безопасности с Украиной / Инфографика: Главред

Соглашение по безопасности Украины и США - детали

Напомним, в четверг, 13 июня, президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение по безопасности, направленное на военную и финансовую поддержку Украины в течение 10 лет.

Также Главред рассказал об основных положениях двустороннего соглашения Украины и США. Соглашение не является альтернативой вступления Украины в НАТО, а лишь станет Киеву военной поддержкой на пути в Альянс.

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский посетил Бельгию, чтобы подписать еще одно соглашение по безопасности, а также встретиться с королем Филиппом I, премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людовином Дедондером.

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