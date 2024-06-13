Есть большой риск: WP обратили внимание на изъян в соглашении о безопасности с США

Соглашение о безопасности, обязывающее США предоставлять Украине широкий спектр военной помощи, сможет отменить Дональд Трамп, или любой преемник Байдена.

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Трамп может отменить соглашение по безопасности по Украине, которое заключит Байден и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины, flickr

В четверг, 13 июня, между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом запланировано подписание важного для Украины 10-летнего соглашения о безопасности.

Оно имеет цель обязать будущие администрации США поддерживать Украину в военном плане, однако издание The Washington Post со ссылкой на чиновников США предостерегает, что возможные преемники Байдена, среди которых и Дональд Трамп, смогут отменить действие документа.

Соглашение должно стать основой для направления усилий Соединенных Штатов на помощь в развитии Вооруженных Сил Украины на долгосрочную перспективу. Но соглашение по безопасности не будет ратифицировано Конгрессом США, поэтому при желании любой из следующих президентов сможет из него выйти.

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Официальные лица, на которых ссылается издание, признают, что в случае победы на следующих выборах в США Дональда Трампа, "будущее соглашения остается неясным". А сейчас именно он лидирует над Байденом во многих избирательных опросах.

Трамп в последнее время высказывал много скептицизма в вопросе поддержки Украины. Также он убеждал, что способен прекратить российско-украинскую войну в течение 24 часов.

Бывший президент США неоднократно обращался и к Европе, чтобы она взяла на себя больше финансовой ответственности в направлении поддержки Киева. Хотя стоит отметить, что Трамп таки дал согласие на одобрение Конгрессом долгожданной помощи Украине.

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Соглашения по безопасности, заключенные Украиной - что известно

Накануне в США заявили, что подпишут с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, давая понять, что поддержка Штатов сохранится надолго в будущем.

Ранее президент Владимир Зеленский посетил Бельгию, чтобы подписать еще одно соглашение по безопасности, а также встретиться с королем Филиппом I, премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людовином Дедондером.

Украине удалось заключить соглашение и с Францией, что значительно усилило сотрудничество между Парижем и Киевом.

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