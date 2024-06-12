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Украина и США подпишут гарантии безопасности уже завтра - Белый дом

Ангелина Подвысоцкая
12 июня 2024, 19:47
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Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит G7 в Италии.
Украина и США подпишут гарантии безопасности уже завтра - Белый дом
Украина и США подпишут гарантии безопасности / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

США и Украина могут подписать соглашение по безопасности уже завтра, 13 июня. Это подтвердил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Barron's.

Это произойдет на саммите G7 в Италии.

"Лидеры подпишут двустороннее соглашение о безопасности, давая понять, что наша поддержка сохранится надолго в будущем", - сказал Салливан.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит. Он также подтвердил намерение сторон подписать соглашение по безопасности.

"Мы прошли большой путь сотрудничества с США и вся команда сделала большую работу, чтобы это будущее соглашение стало возможным ... Мы же с Джейком Салливаном работали над многими треками, включая те, которые касаются вооружений с самого начала широкомасштабного вторжения. И также в постоянном диалоге готовили будущее соглашение", - написал Ермак.

Подписаны соглашения о работе в сфере безопасности

Напомним, 23 февраля, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали историческое соглашение по безопасности. Это первое соглашение такого рода между Украиной и страной, которая не входит в G7.

Как ранее сообщал Главред, 16 февраля президент Украины подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Франции. Соглашение предусмотрено на 10 лет и будет оставаться в силе до вступления Украины в НАТО. Франция также выделит 3 млрд евро на поддержку Украины в 2024 году. Ранее в тот же день Зеленский совершил рабочий визит в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем. На встрече в Берлине было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с Германией.

Кроме этого, 12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заключили соглашение по безопасности. Оно направлено на предоставление гарантий в случае возможного нового нападения Российской Федерации.

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