Украина и США подпишут гарантии безопасности уже завтра - Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит G7 в Италии.

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Украина и США подпишут гарантии безопасности / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

США и Украина могут подписать соглашение по безопасности уже завтра, 13 июня. Это подтвердил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Barron's.

Это произойдет на саммите G7 в Италии.

"Лидеры подпишут двустороннее соглашение о безопасности, давая понять, что наша поддержка сохранится надолго в будущем", - сказал Салливан. видео дня

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит. Он также подтвердил намерение сторон подписать соглашение по безопасности.

"Мы прошли большой путь сотрудничества с США и вся команда сделала большую работу, чтобы это будущее соглашение стало возможным ... Мы же с Джейком Салливаном работали над многими треками, включая те, которые касаются вооружений с самого начала широкомасштабного вторжения. И также в постоянном диалоге готовили будущее соглашение", - написал Ермак.

Подписаны соглашения о работе в сфере безопасности

Напомним, 23 февраля, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали историческое соглашение по безопасности. Это первое соглашение такого рода между Украиной и страной, которая не входит в G7.

Как ранее сообщал Главред, 16 февраля президент Украины подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Франции. Соглашение предусмотрено на 10 лет и будет оставаться в силе до вступления Украины в НАТО. Франция также выделит 3 млрд евро на поддержку Украины в 2024 году. Ранее в тот же день Зеленский совершил рабочий визит в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем. На встрече в Берлине было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с Германией.

Кроме этого, 12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заключили соглашение по безопасности. Оно направлено на предоставление гарантий в случае возможного нового нападения Российской Федерации.

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