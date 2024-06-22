Путин признал катастрофическую ситуацию в РФ во время визита в КНДР: что известно

Экс-глава украинского МИД отмечает, что визитом в КНДР российский диктатор хватается за "последнюю соломинку", однако, она его не спасет.

https://glavred.info/world/putin-priznal-katastroficheskuyu-situaciyu-v-rf-vo-vremya-vizita-v-kndr-chto-izvestno-10574990.html Ссылка скопирована

Путин признал катастрофическую ситуацию в РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин впервые за 20 лет совершил официальный визит в КНДР. Зарубежный визит Путина в Северную Корею свидетельствует о том, что ситуация в России становится катастрофической. Об этом во время чата на Главреде заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

По словам дипломата, цель визита Путина на переговоры с Ким Чен Ыном заключается в том, чтобы договориться о поставках в Россию старых боеприпасов КНДР.

"Путин же должен был бы быть великим лидером всего мира, а здесь он опускается до того, что едет в страну, которую никто вплотную не видит и которая может только угрожать своими ядерными погремушками", - сказал Огрызко. видео дня

Кроме того, он отметил, что техника Северной Кореи нужна Путину для того, чтобы продолжить агрессию против Украины еще на определенный период.

"Это признак того, что режим хватается за последнюю соломинку. Но она ему не поможет", - резюмировал он.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Визит Путина в КНДР - что известно о переговорах Путина

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны заявили, что визит президента России Владимира Путина в Северную Корею является значительным жестом доброй воли в отношении Ким Чен Ына, ведь способствует легитимизации его режима как внутри страны, так и за рубежом. Между тем Путин использует эту поездку, чтобы получить дополнительную помощь от КНДР.

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, о чем сообщают российские СМИ.

Издание Time отмечает, что визит российского президента в Северную Корею больше выглядит как шаг отчаяния, а не налаживание связей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред