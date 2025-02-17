Эксперты советуют периодически засыпать рис в чайник: для чего это нужно

Один из простых и эффективных способов избавиться от накипи в чайнике - использование риса, который помогает очистить его без химических средств.

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Эксперты советуют периодически сыпать рис в чайник - для чего это нужно / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, pixabay

Вы узнаете:

Как убрать очень сильную накипь в чайнике

Можно ли пить воду из чайника с накипью

Если на внутренних стенках чайника появился беловатый налет, это, вероятно, известковый осадок, который образуется из-за испарения жесткой воды и накопления минералов, таких как карбонат кальция и магния.

Главред выяснил, как избавиться от застарелой накипи.

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Чем убрать толстый слой накипи - чем лучше всего убрать накипь в чайнике

Хотя употребление воды с таким налетом не представляет угрозы для здоровья, он может повредить чайник и сократить его срок службы.

Большинство людей используют химические средства для очистки от накипи, но они дорогие и требуют тщательного смывания. Альтернативным методом является белый уксус, однако он может оставлять резкий запах и требует много полосканий.

Эксперт по уборке Маниш Джайн, основатель Ministry of Cleaning, предлагает эффективный натуральный метод - использование риса. Достаточно добавить ложку сырого риса в воду и промыть чайник. Благодаря своим абразивным свойствам рис мягко удаляет известковый налет, не повреждая поверхность.

"Поместите ложку сырого риса и воды в чайник, взболтайте его и промойте. Вы увидите, что благодаря своей грубой текстуре рис отчистил известковый налет", - пояснил он в комментарии Express.

По его словам, это означает, что вам не нужно тратиться на дорогие и агрессивные химические средства для чистки, а также не следует волноваться о возможном повреждении внутренней части чайника или вдыхании вредных паров.

"Всегда тщательно промывайте чайник после очистки, чтобы избежать влияния остатков на вкус воды", - резюмировал он.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика: Главред

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