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"Нам не будет хватать": Зеленский - о дефиците снарядов для ПВО

Ангелина Подвысоцкая
6 апреля 2024, 22:19
Президент отметил, что большой дефицит снарядов для систем ПВО будет наблюдаться, если российские оккупанты будут атаковать Украину с такой же высокой интенсивностью
Patriot, Зеленский
Зеленский рассказал о дефиците снарядов для ПВО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

У Украины может возникнуть серьезный дефицит снарядов для систем ПВО, если российские оккупанты продолжат атаковать страну с воздуха с такой же интенсивностью. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телемарафону "Единые новости".

"Сегодняшняя интенсивность россиян достаточно высока, запас ПВО у нас на сегодня есть, но мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра интенсивность может продолжиться - и нам не будет хватать", - сказал он.

По состоянию на сейчас у Украины есть необходимые снаряды, но из-за недостаточного количества самих систем ПВО невозможно "закрыть" всю страну полностью. Это вынуждает перевозить системы и выбирать, какой город или объект защищать.

видео дня

Смотрите видео о возможном дефиците средств ПВО:

Зеленский
Зеленский рассказал о дефиците снарядов для ПВО / фото: скриншот

По словам Зеленского, Украине необходимо 25 систем Patriot (или аналогов) по 6-8 батарей в каждой, чтобы закрыть все небо от врага.

"Уже все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки , где должны стоять соответствующие системы", – сказал Зеленский.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Главред

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Системы Patriot - Украина нуждается в средствах ПВО

Напомним, Украина пока единственная страна, которая ежедневно обороняется от атак баллистическими ракетами, поэтому "Патриоты" должны быть доставлены в страну как можно быстрее, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с польским коллегой Радославом Сикорским в Брюсселе.

Также для полной защиты Киева и других областных центров от ракетных ударов нужно не менее 50-60 установок Patriot и SAMP/Т. Генерал Николай Маломуж отметил, что Украине нужны комплексные средства ПВО, а не только Patriot.

Как сообщал Главред, президент Зеленский высказался о дефиците систем ПВО. Он отметил, что Украина пока не имеет комплексной защиты неба от атак РФ и прокомментировал ситуацию с поставками новых систем ПВО.

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