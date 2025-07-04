Изменилась до неузнаваемости: где живет и как сейчас выглядит Наталья Витренко

О чем идет речь в материале:
- Где сейчас Наталья Витренко
- Где живет Наталья Витренко
- Как выглядит Наталья Витренко
В 90-х годах ее имя гремело в украинской политике, она активно пропагандировала идеи коммунизма и была одним из голосов пророссийских сил. Сегодня же Наталья Витренко почти полностью исчезла из информационного поля. И где же теперь живет бывший лидер Прогрессивной социалистической партии и как выглядит - об этом говорится в сюжете ТСН на YouTube.
Главред выяснил, как сейчас выглядит Наталья Витренко.
Что известно о карьере Натальи Витренко
Политическая карьера Натальи Витренко началась в 1992 году, сразу после распада Советского Союза. Она присоединилась к украинским коммунистам и активно выступала за восстановление СССР.
"Она на всех площадках рассказывала, что это лучшая партия в мире, что распалась лучшая в мире страна с лучшей экономикой", - вспоминает корреспондент ТСН Дмитрий Святненко.
Смотрите видео о политической карьере Натальи Витренко и как она сейчас выглядит:
После запрета Компартии Витренко присоединилась к Социалистической партии, а впоследствии создала собственную - Прогрессивную социалистическую партию Украины, где ее муж Владимир Марченко стал вечным "вторым номером". Публично она отличалась громкими речами, радикальными заявлениями и антизападной риторикой.
Скандальные заявления Витренко
Интересно, что еще в 1997 году Витренко озвучивала фразы, которые впоследствии стали частью кремлевской пропаганды.
"А еще она первой начала говорить о "8 лет дамбили Бамбас". Только это было в 1997 году", - отмечает Святненко.
В ее речах звучали заявления: "8 лет разрушений и надругательств, 13 миллионов рабочих мест потеряно".
Что говорила Витренко о войне России против Украины
В 2014 году, на фоне начала российской агрессии против Украины, Наталья Витренко оказалась в Славянске и принимала активное участие в создании так называемого "референдума" на Востоке.
"Она организовывала референдумы на востоке Украины, чтобы агрессор имел юридический повод зайти, ввести свои войска в Украину", - говорит корреспондент ТСН.
Служба безопасности Украины вместе с госфинмониторингом провели расследование относительно источников финансирования партии Витренко. Установлено, что "деньги шли напрямую от россиян".
Где сейчас живет Наталья Витренко
После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году многие думали, что Витренко сбежала в РФ. Однако, по словам журналиста, "она спокойно гуляет по центру Киева рядом с главным следственным управлением Национальной полиции и буквально в метрах 300-400 от СБУ".
Сейчас Наталья Витренко судится с государством Украина за штраф в 5100 гривен, который ей выписало НАПК за неподачу отчетов о деятельности партии.
"И она за это судится. За 5100 гривен", - добавляет Святненко.
Как выглядит Наталья Витренко сейчас
Журналисты пытались пообщаться с Витренко в центре Киева, задавали прямые вопросы: о пенсии, об отношении к украинскому языку, о войне. В ответ - молчание. Она игнорировала камеру и комментарии.
"Женщина на свободе, все у нее хорошо. Как видим, жизнь госпожи Витренко доказывает, что россияне своих бросают. Посмотрите, как сейчас выглядит некогда влиятельная, могущественная женщина", - резюмирует Святненко.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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