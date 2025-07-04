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Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти буквы M

Андрей Ганчук
4 июля 2025, 05:30
16
Попробуйте разгадать достаточно непростую оптическую иллюзию, которая потребует незаурядной смекалки, внимательности и даже немного везения.
загадка
Найдите восемь букв M всего за 7 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы помогают хорошо провести время в кругу друзей или с семьей и немного потренировать мышление. На этот раз нам нужно найти сразу несколько букв M на картинке.

Головоломка от Jagranjosh сложная. Чтобы ее разгадать, понадобится внимательно рассмотреть таблицу и убедиться, в чем на самом деле фишка.

На картинке – множество букв N. Среди них есть целых восемь букв M. Наша задача – найти все буквы M.

видео дня

Дается всего 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете все нужные буквы / Jagranjosh

Не удалось найти все буквы M? Ловите подсказку: нужные буквы обведены красным кружком.

Разгадка
Если нашли буквы, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На двух картинках – собака, которая, похоже, собралась гулять и ждет хозяина. Нужно разобраться, чем первая картинка отличается от второй.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинках – мужчина с котенком. Похоже, он пытается помочь животному. Надо понять, в чем различие между двумя картинками.

А еще у нас есть ребус, где надо за 7 секунд найти цифру 94. На таблице показано много комбинаций 49. Среди них – одна-единственная 94, ее нам и предстоит искать.

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