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С Leopard 2, БМП и артснарядами: Испания готовит новый пакет помощи для Украины

Алексей Тесля
13 мая 2024, 16:17
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Военная помощь Украине от Испании, скорее всего, будет направляться через НАТО, пишет El Pais.
Испания
Испания передаст Украине новый пакет помощи / Коллаж: Главред, Фото: 33 окрема механізована бригада, Pixabay/Efraimstochter

Испания завершает подготовку новой партии военной помощи для Украины, которая может быть сформирована до 30 июня.

Как пишет испанское издание El Pais со ссылкой на источники, военная помощь Украине от Испании, скорее всего, будет направляться через НАТО.

По некоторым данным, в НАТО могут сами координировать поставки из разных стран, заменив Контактную группу по обороне Украины (формата "Рамштайн").

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Что войдет в новый пакет помощи от Испании:

  • артиллерийские боеприпасы крупного калибра;
  • легкие и тяжелые пулеметы;
  • защищенные колесные машины материально-технического обеспечения;
  • бронированные машины пехоты;
  • противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии;
  • первые 10 боевых танков из партии в 19 восстановленных Leopard 2 A4.

Как уточняется в сообщении, испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский едет в Мадрид для подписания важного соглашения. Соглашение о безопасности, которое подпишут Санчес и Зеленский, аналогично тем, которые Киев уже подписал с Британией, Германией, Францией и другими странами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Испания поставит в Украину партию ракет для Patriot. Минобороны Испании категорически отказалось поставлять системы Украине, утверждая, что они являются единственными эффективными в случае ракетной атаки.

Как сообщалось ранее, премьер Испании Педро Санчес заявил, что в 2024 году его страна предоставит для Украины новые возможности для защиты от российской агрессии.

"В 2024 году Испания предоставит новые возможности, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии, которая уже длится более двух лет", - написал он в соцсети Х.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

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