"Мощная поддержка": Зеленский намекнул на помощь Испании в усилении ПВО

Владимир Зеленский договорился с Педро Санчесом ускорить работу над подготовкой соглашения о безопасности.

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Владимир Зеленский провел переговоры с Педро Санчесом / Коллаж: Главред, Фото: АрміяInform, Facebook/pedro.sanchezperezcastejon, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Испании Педро Санчесом ускорить работу над подготовкой двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Испанией.

"Обсудили необходимость Украины в усилении противовоздушной обороны. Сосредоточились также на двустороннем сотрудничестве и сотрудничестве на уровне ЕС", - написал Зеленский в Telegram по итогам разговора.

Также собеседники уделили внимание предстоящему первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и договорились сотрудничать над поощрением большего количества стран Глобального Юга принять в нем участие.

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"Поблагодарил Испанию за мощную поддержку, в частности, за недавний значительный пакет военной помощи… Благодарен Испании за непреклонную поддержку нашей страны и народа, которая дает нам общую и твердую веру в то, что жизнь победит в Украине и во всей Европе", - написал Зеленский.

Испания поможет Украине в борьбе с РФ

Премьер Испании Педро Санчес в воскресенье заявил, что в 2024 году его страна предоставит для Украины новые возможности для защиты от российской агрессии.

"В 2024 году Испания предоставит новые возможности, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии, которая уже длится более двух лет", - написал он в соцсети Х.

Он отметил, что в воскресенье вечером разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому подтвердил "твердую поддержку Испании до тех пор, пока это необходимо".

"Испания и Украина работают вместе ради справедливого и прочного мира, который уважает основные принципы Устава Организации Объединенных Наций. Мы поддерживаем будущий Мирный саммит, который должен иметь широкую международную поддержку", - подытожил Санчес.

/ @sanchezcastejon

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Военная помощь Украине

Напомним, рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено - в The Hill назвали сроки. Этот вопрос будет отложен как минимум - до 9 апреля. Председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США, а затем вернуться к международным вопросам.

Ранее сообщалось, что Джонсон пообещал не затягивать с помощью Украине. Приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год. Поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал не медлить с международными вопросами.

Как сообщалось ранее, Украина получит еще партию Leopard 2A4. Мадрид отремонтировал технику, которая десяток лет хранилась на складах Минобороны страны.

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