Ситуация неутешительная: назван срок, сколько еще будут продолжаться отключения света

Отключения света, связанные с ударами России, могут применяться энергетиками еще минимум два года, высказался в эфире телемарафона вице-президент Energy Club Максим Немчинов.
Он пояснил, что за это время украинской энергоинфраструктуре предстоит не только восстановить утраченные мощности, но и адаптироваться к новым реалиям - массированным обстрелам России.
"Это наша реальность на ближайшие два года. То есть надо адаптироваться, надо понимать, что это будет. Нам надо будет строить кое-что с нуля, кое-что восстанавливать, кое-что перестраивать, модернизировать. На это нужны средства и время", - подчеркнул он.видео дня
Немчинов также добавил, что летом следует ожидать отключений света, как и в конце весны, а еще - зимой.
Из-за потери 8ГВт мощностей властям придется поднять тариф на свет.
"Это неотвратимость. Нам надо платить за товар столько, сколько он стоит, чтобы эти средства направлялись на ремонт, восстановление и строительство новой генерации", - подчеркнул эксперт.
Отключение света - ситуация на украинском рынке
Из-за массированных обстрелов и потери 90% мощностей энергосистемы с конца мая были введены плановые отключения света в пострадавших регионах.
Так, 27 мая все еще действуют новые графики отключения. Тогда как во вторник, 28 мая, Укрэнерго обещает не вводить отключения света, однако ситуация - с учетом постоянных ударов РФ - все еще остается нестабильной.
Также эксперты прогнозируют рост цен на электроэнергию в ближайшее время.
В целом РФ уже нанесла колоссальные потери украинской энергосистеме начиная с 2023 года. Например, уже в 2024 году террористам удалось вывести из строя или разрушить 80% Трипольской и Змиевской ТЭС, которые отвечали за энергоснабжение в центральных и восточных регионах.
Что такое Energy Club?
Energy Club - крупнейшее в Украине бизнес-комьюнити энергетических компаний, которое создает возможности для коммуникации между стейкхолдерами энергетического рынка.
Объединение организует профильные мероприятия в энергетике, развивает энергетические инновации, информирует о самом важном в области украинской и мировой энергетики, помогает устанавливать связи между участниками энергорынка, исследует и анализирует рынок и тому подобное.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Ростову приготовиться: ВСУ мощно ударили по аэродрому с оккупантами - Андрющенко
- Много пострадавших, разрушенное здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова
- "Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред