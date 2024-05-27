Ситуация неутешительная: назван срок, сколько еще будут продолжаться отключения света

В Украине, среди прочего, готовятся поднять цену на свет.

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Украинцам придется привыкать жить без света / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Отключения света, связанные с ударами России, могут применяться энергетиками еще минимум два года, высказался в эфире телемарафона вице-президент Energy Club Максим Немчинов.

Он пояснил, что за это время украинской энергоинфраструктуре предстоит не только восстановить утраченные мощности, но и адаптироваться к новым реалиям - массированным обстрелам России.

"Это наша реальность на ближайшие два года. То есть надо адаптироваться, надо понимать, что это будет. Нам надо будет строить кое-что с нуля, кое-что восстанавливать, кое-что перестраивать, модернизировать. На это нужны средства и время", - подчеркнул он. видео дня

Немчинов также добавил, что летом следует ожидать отключений света, как и в конце весны, а еще - зимой.

Из-за потери 8ГВт мощностей властям придется поднять тариф на свет.

"Это неотвратимость. Нам надо платить за товар столько, сколько он стоит, чтобы эти средства направлялись на ремонт, восстановление и строительство новой генерации", - подчеркнул эксперт.

Отключение света - ситуация на украинском рынке

Из-за массированных обстрелов и потери 90% мощностей энергосистемы с конца мая были введены плановые отключения света в пострадавших регионах.

Так, 27 мая все еще действуют новые графики отключения. Тогда как во вторник, 28 мая, Укрэнерго обещает не вводить отключения света, однако ситуация - с учетом постоянных ударов РФ - все еще остается нестабильной.

Также эксперты прогнозируют рост цен на электроэнергию в ближайшее время.

В целом РФ уже нанесла колоссальные потери украинской энергосистеме начиная с 2023 года. Например, уже в 2024 году террористам удалось вывести из строя или разрушить 80% Трипольской и Змиевской ТЭС, которые отвечали за энергоснабжение в центральных и восточных регионах.

Что такое Energy Club? Energy Club - крупнейшее в Украине бизнес-комьюнити энергетических компаний, которое создает возможности для коммуникации между стейкхолдерами энергетического рынка. Объединение организует профильные мероприятия в энергетике, развивает энергетические инновации, информирует о самом важном в области украинской и мировой энергетики, помогает устанавливать связи между участниками энергорынка, исследует и анализирует рынок и тому подобное.

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