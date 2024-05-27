УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ростову приготовиться: ВСУ мощно ударили по аэродрому с оккупантами - Андрющенко

Юрий Берендий
27 мая 2024, 16:48
304
Андрющенко отметил, что уничтожение новейших российских ЗРК позволит спокойнее работать украинским беспилотникам и оттянет авиацию РФ от линии фронта.
Ростову приготовиться: ВСУ мощно ударили по аэродрому с оккупантами - Андрющенко
Андрющенко оценил последствия удара по аэродрому Моспино в Донецкой области / Коллаж Главред, фото: Досье шпиона / Telegram, скриншот из видео

22 мая украинские военные нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов на аэродроме Моспино Донецкой области. В результате атаки были уничтожены новейшие российские ЗРК С-400 и повреждена другая техника. Такие удары означают, что Силы обороны Украины нуждаются в большем количестве ракет ATACMS, пока враг не придумал средства для противодействия этому вооружению. Об этом сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко 24 Каналу.

По его словам, атака по позициям российских систем ПВО С-300/400 неподалеку от аэродрома Моспино будет иметь влияние на дальнейшие действия украинских войск, ведь после такого удара самолетного типа могут спокойнее летать и выполнять боевые задачи.

"Во-вторых, не столько наша авиация теперь может заходить ближе, сколько их авиация не может заходить ближе к линии фронта. И это достаточно неплохо", - подчеркнул Петр Андрющенко.

видео дня

Он отметил, что российские Су теперь летают над Мариуполем достаточно низко - прямо над домами, что свидетельствует о снижении высоты полета.

Поражение в районе Моспино, расположенного в 60 километрах от линии фронта, было зафиксировано украинским беспилотником.

Петр Андрющенко считает это даже более важным, чем удар ATACMS, поскольку сейчас много информационного шума относительно вражеских разведывательных беспилотников и активной работы РЭБ.

"Если наши беспилотники могут корректировать наш огонь на таком расстоянии от линии фронта - это прекрасно. Мариуполь, Бердянск, а также Ростов ждут "хлопка". Приморско-Ахтарск ждет "хлопка" со своим аэродромом. Мы стоим в начале какой-то очередной интересной фазы и должны быть уверены, что оно будет и в дальнейшем пылать еще эффективнее", - подытожил советник городского головы Мариуполя.

Кто такой Петр Андрющенко?

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Ситуация на фронте - удар ракетами АТАCMS

Напомним, как ранее сообщал Главред, в городе Алушта на временно оккупированной территории Крыма поздно вечером 23 мая прогремели взрывы. Как стало известно, Украина нанесла удар американскими ракетами дальнего радиуса действия ATACMS по узлу связи российских сил ПВО в оккупированной Алуште, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя украинских оборонных ведомств.

Российские оккупанты продолжают наступательные операции на Юге и Востоке Украины, что приводит к росту количества потерь среди военнослужащих РФ, особенно из-за ударов ракет ATACMS по местам скопления сил противника. Об этом сообщил генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

Украинские военные будут продолжать работать по крымскому аэродрому "Бельбек" еще 1,5-2 недели, но это зависит от количества имеющихся средств поражения, считает военный эксперт Роман Свитан.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обстрелы
Реклама

Главное за день

"Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

"Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

17:15 Украина
Много пострадавших, разрушено здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова

Много пострадавших, разрушено здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова

17:00 Украина
Россия могла потерять до 50% всех РЛС в сторону Китая: СМИ - о последствиях удара ГУР

Россия могла потерять до 50% всех РЛС в сторону Китая: СМИ - о последствиях удара ГУР

16:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Нет Олега Винника : вскрылась правда о сбежавшем артисте 13679

"Нет Олега Винника": вскрылась правда о сбежавшем артисте

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность 3910

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность

Чего добилась Россия терактом в Харькове 3101

Чего добилась Россия терактом в Харькове

Налетят грозы и сильные дожди: Украину в ближайшие дни атакует непогода 2849

Налетят грозы и сильные дожди: Украину в ближайшие дни атакует непогода

Последние новости

17:40

"Прогиб засчитан": артист-путинист рассказал, зачем диктатор позорится игрой в хоккей

17:27

Вся больница Белгорода в "трехсотых": СМИ показали реальную цену мясных штурмов РФВидео

17:15

"Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

17:15

Можно ли запитать ноутбук от повербанка: как получить энергию и не угробить гаджет

17:00

Много пострадавших, разрушено здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова

Путину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - ЧерникПутину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - Черник
16:48

Ростову приготовиться: ВСУ мощно ударили по аэродрому с оккупантами - Андрющенко

16:38

Жена Романа Сасанчина пожаловалась на кризис в браке с певцом: "Дикая ненависть"

16:33

5 строгих запретов: что категорически нельзя делать 28 мая

16:23

Россия могла потерять до 50% всех РЛС в сторону Китая: СМИ - о последствиях удара ГУР

Реклама
16:11

Крымский мост надо "уподводнить": Черник сказал, сколько для этого нужно ATACMS

16:02

Две системы Patriot защитят Харьков: Зеленский назвал главную проблему на фронте

15:56

Новый церковный календарь на июнь 2024: даты всех праздников

15:42

Дроны атаковали "дворец Путина" в Геленджике: новые детали ночных взрывов в РФ

15:28

Заметить ошибку за 5 секунд смогут единицы: сложная загадка для сообразительных

15:24

"Нам всем очень больно": Светлана Тарабарова сообщила про горе в семье

15:23

В США расстреляли попуярного молодого актера

15:17

Угроза наступления РФ на севере: враг забрасывает ДРГ и обстреливает две области

15:12

Финансовый гороскоп на июнь: Девам - отдавать долги, Ракам - расходы

15:04

Военный эксперт пояснил, побоится ли Запад массово поставлять Киеву ATACMS и Taurus

14:58

Когда Украина получит первые снаряды в рамках инициативы Чехии: в МИД назвали месяц

Реклама
14:20

"Трудно без семьи": Тодоренко бросила детей и страдает по этому поводу

14:13

Есть эффективное применение: почему хитрые дачники никогда не выбрасывают кофейную гущу

14:11

Когда военнообязанные должны повторно обновить данные: объяснение Минобороны

13:50

Зеленский прибыл в Испанию и раскрыл детали предстоящих переговоров: что известно

13:47

У разведенной Камалии психологические проблемы - что происходит с певицей

13:23

Отправка войск НАТО в Украину: Столтенберг сделал решительное заявление

13:19

НАТО нужно две недели, чтобы помочь Польши или Румынии в случае атаки РФ - Ходжес

13:13

РФ имеет силы для наступления на новом направлении: комбат раскрыл возможности врага

12:33

В Пенсионном фонде поменяли важный показатель для расчета пенсий: что будет с выплатами

12:24

Я пытаюсь выжить: сильно похудевшая голливудская актриса рассказала о проблемах со здоровьем

12:15

НАТО может закрыть небо над Западом Украины: СМИ раскрыли детали

12:08

"Метастазы пошли": жена Игоря Николаева рассказала о горе в их семье

12:01

Украинцам могут чаще выключать свет: почему новые тарифы усложнят ситуацию

11:59

Тоня Матвиенко призналась, что просила у Вакарчука после смерти мамы

11:50

Что Путин сказал Шольцу накануне вторжения в Украину: канцлер раскрыл подробности

11:40

Перешли в наступление и выбили оккупантов: ВСУ продвинулись вперед на Харьковщине - ISW

11:07

Церковный праздник 28 мая: что категорически запрещено делать на святого Никиту

11:07

Путинист Евгений Петросян вышел в люди с новой спутницей - детали

11:01

Тонны пыли из Азии и жара: синоптики предупредили украинцев о переменчивой погоде

11:01

Огромная цифра: Шольц назвал ежемесячные потери РФ в войне против Украины

Реклама
10:58

Россияне захватили около 60% Красногоровки: в Bild назвали села, которые потеряли ВСУ

10:39

Гороскоп на июнь 2024: Водолеям - страсть, Тельцам - трансформация

10:33

РФ проводит диверсии по всей Европе: хочет остановить поставки оружия Украине - NYT

10:31

Испания выделит Украине беспрецедентный пакет помощи на 1,1 млрд евро: что в него войдет

10:19

Китайский гороскоп на завтра 28 мая: Крысам - несчастный случай, Быки - будьте осторожны

10:19

РФ наращивает силы на Запорожье: перебрасывает десятки единиц военной техникиВидео

10:02

Как с помощью "Оберіга" будут искать уклонистов: в ТЦК рассказали подробности

09:30

Дрон ГУР пролетел рекордное расстояние и атаковал вражескую РЛС в Орске – СМИ

09:24

"Нет Олега Винника": вскрылась правда о сбежавшем артисте

09:00

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять