Ростову приготовиться: ВСУ мощно ударили по аэродрому с оккупантами - Андрющенко

Андрющенко отметил, что уничтожение новейших российских ЗРК позволит спокойнее работать украинским беспилотникам и оттянет авиацию РФ от линии фронта.

https://glavred.info/ukraine/rostovu-prigotovitsya-vsu-moshchno-udarili-po-aerodromu-s-okkupantami-andryushchenko-10568315.html Ссылка скопирована

Андрющенко оценил последствия удара по аэродрому Моспино в Донецкой области / Коллаж Главред, фото: Досье шпиона / Telegram, скриншот из видео

22 мая украинские военные нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов на аэродроме Моспино Донецкой области. В результате атаки были уничтожены новейшие российские ЗРК С-400 и повреждена другая техника. Такие удары означают, что Силы обороны Украины нуждаются в большем количестве ракет ATACMS, пока враг не придумал средства для противодействия этому вооружению. Об этом сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко 24 Каналу.

По его словам, атака по позициям российских систем ПВО С-300/400 неподалеку от аэродрома Моспино будет иметь влияние на дальнейшие действия украинских войск, ведь после такого удара самолетного типа могут спокойнее летать и выполнять боевые задачи.

"Во-вторых, не столько наша авиация теперь может заходить ближе, сколько их авиация не может заходить ближе к линии фронта. И это достаточно неплохо", - подчеркнул Петр Андрющенко. видео дня

Он отметил, что российские Су теперь летают над Мариуполем достаточно низко - прямо над домами, что свидетельствует о снижении высоты полета.

Поражение в районе Моспино, расположенного в 60 километрах от линии фронта, было зафиксировано украинским беспилотником.

Петр Андрющенко считает это даже более важным, чем удар ATACMS, поскольку сейчас много информационного шума относительно вражеских разведывательных беспилотников и активной работы РЭБ.

"Если наши беспилотники могут корректировать наш огонь на таком расстоянии от линии фронта - это прекрасно. Мариуполь, Бердянск, а также Ростов ждут "хлопка". Приморско-Ахтарск ждет "хлопка" со своим аэродромом. Мы стоим в начале какой-то очередной интересной фазы и должны быть уверены, что оно будет и в дальнейшем пылать еще эффективнее", - подытожил советник городского головы Мариуполя.

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Ситуация на фронте - удар ракетами АТАCMS

Напомним, как ранее сообщал Главред, в городе Алушта на временно оккупированной территории Крыма поздно вечером 23 мая прогремели взрывы. Как стало известно, Украина нанесла удар американскими ракетами дальнего радиуса действия ATACMS по узлу связи российских сил ПВО в оккупированной Алуште, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя украинских оборонных ведомств.

Российские оккупанты продолжают наступательные операции на Юге и Востоке Украины, что приводит к росту количества потерь среди военнослужащих РФ, особенно из-за ударов ракет ATACMS по местам скопления сил противника. Об этом сообщил генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

Украинские военные будут продолжать работать по крымскому аэродрому "Бельбек" еще 1,5-2 недели, но это зависит от количества имеющихся средств поражения, считает военный эксперт Роман Свитан.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред