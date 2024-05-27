Россия могла потерять до 50% всех РЛС в сторону Китая: СМИ - о последствиях удара ГУР

Ранее удар по еще одной радиолокационной станции оккупантов подтвердили источники СМИ в ГУР.

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ГУР эффектно поразило российские объекты за 1800 км от поля боя / Коллаж Главреда. Фото: Defense Express, "Схемы"

Российские оккупанты в результате удара дронами по радиолокационной станции "Воронеж-М" под Орском могли потерять до 50% всех мощностей загоризонтных РЛС, которые отвечают за условное направление "юг - юго-восток" (Китай, Казахстан),

По мнению экспертов Defense Express, речь уже идет о систематических ударах по "стратегическим глазам" российских РЛС.

Указывается, что атакованные объекты под Орском предназначены для предупреждения о полете баллистических ракет в секторе от Персидского залива до Японского моря.

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"То есть ответственность "Воронеж-М" под Орском, в первую очередь, Китай, а также Индия и Пакистан, а кроме них - возможные пусковые районы в Индийском океане", - говорится в материале.

Таким образом, речь идет о поражении 50% от всех загоризонтных РЛС, которые отвечают за условное направление в сторону Китая, заключают аналитики.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

В то же время еще действуют "Воронеж-ДМ" под Барнаулом и "Воронеж-М" под Усолье-Сибирское Иркутской области.

Эксперты связывают неспособность России защитить стратегические объекты с регулярными потерями страной-агрессором противовоздушных комплексов С-400 в боях против Украины.

Удары Украины по России - последние новости

Как писал Главред, дрон ГУР 26 мая пролетел рекордные 1800 километров и атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

Ранее самой удаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават республики Башкортостан РФ, который расположен на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.

Этот объект, как стало известно позже, входит в "Газпром нефтехим Салават", владеющий одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. После "прилетов" дронов НПЗ остановил работу.

С начала года ВСУ активизировали атаки дронов на НПЗ России. Украина заявляет, что нефтяные объекты являются законными целями, которые помогают военным усилиям России.

Что такое РЛС "Воронеж" 77Я6 "Воронеж" - семейство российских стационарных сверхгоризонтных радиолокационных станций большой дальности, которые предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. Семейство состоит из станций метрового ("Воронеж-М", "Воронеж-ВП"), дециметрового ("Воронеж-ДМ") и сантиметрового ("Воронеж-СМ") диапазона волн. Длинноволновые станции обеспечивают высокую дальность обнаружения объектов, коротковолновые позволяют точнее определить параметры цели, пишет Википедия. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.

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